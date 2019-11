ന്യൂഡല്‍ഹി: മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ശിവസേന തലവന്‍ ഉദ്ധവ് താക്കറെയ്ക്ക് അഭിനന്ദനവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഉദ്ധവ് താക്കറെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന് ട്വിറ്ററിലൂടെ അഭിനന്ദനമറിയിച്ചത്.

'മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ഉദ്ധവ് താക്കറെജിയ്ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍. മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ശോഭനമായ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഏറെ ശുഷ്‌കാന്തിയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്', പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ത്രികക്ഷി സര്‍ക്കാരിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. ദാദറിലെ ശിവജി പാര്‍ക്കില്‍ തടിച്ചുകൂടിയ ആയിരങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നിലായിരുന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ്.

Congratulations to Uddhav Thackeray Ji on taking oath as the CM of Maharashtra. I am confident he will work diligently for the bright future of Maharashtra. @OfficeofUT