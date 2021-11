ശ്രീനഗര്‍: ദീപാവലി ദിനത്തില്‍ സൈനികരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. വ്യാഴാഴ്ച ജമ്മു കശ്മീരിലെ സൈനികരുമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സമയം ചിലവഴിച്ചത്. ജമ്മു കശ്മീരിലെ നൗഷേര സെക്ടറിലെ നിയന്ത്രണരേഖയ്ക്ക് സമീപം നിലയുറപ്പിച്ച സൈനികര്‍ക്കൊപ്പമാണ് ഈ വര്‍ഷം പ്രധാനമന്ത്രി ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നത്. 'ഞാന്‍ ഇവിടെ വന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായല്ല, ഒരു കുടുംബാംഗം എന്ന നിലയിലാണ്. കോടിക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരുടെ അനുഗ്രഹം ഞാന്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്' നൗഷേരയില്‍ സൈനികരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു.

#WATCH The role played by this brigade during the surgical strike fills everyone with pride. I will remember that day forever as it was decided that all soldiers should return before sunset... I was sitting beside phone & was asking about whereabouts of every soldier...: PM Modi pic.twitter.com/AijhKq7JHn