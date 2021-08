ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രി കല്യാണ്‍ സിങ്ങിന്റെ മരണത്തില്‍ അനുശോചിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. കല്യാണ്‍ സിങ്ങിന്റെ മരണത്തില്‍ വാക്കുകളാല്‍ പ്രകടിപ്പിക്കാനാവുന്നതിന് അപ്പുറം ദുഃഖിതനാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

I am saddened beyond words. Kalyan Singh Ji…statesman, veteran administrator, grassroots level leader and great human. He leaves behind an indelible contribution towards the development of Uttar Pradesh. Spoke to his son Shri Rajveer Singh and expressed condolences. Om Shanti. pic.twitter.com/ANOU2AJIpS

രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനും മികച്ച ഭരണാധികാരിയും മഹാനായ മനുഷ്യനുമായിരുന്നു കല്യാണ്‍ സിങ്ങെന്നും ഉത്തര്‍ പ്രദേശിന്റെ വികസനത്തില്‍ മറക്കാനാകാത്ത സംഭാവന നല്‍കിയിരുന്നെന്നും മോദി അനുശോചന സന്ദേശത്തില്‍ പറഞ്ഞു. കല്യാണ്‍ സിങ്ങിന്റെ മകന്‍ രാജ് വീറിനോട് സംസാരിച്ചതായും അനുശോചനം അറിയിച്ചതായും മോദി പറഞ്ഞു.

രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദും കല്യാണ്‍ സിങ്ങിന്റെ മരണത്തില്‍ അനുശോചനം അറിയിച്ചു. കല്യാണ്‍ സിങ്ങിന് ജനങ്ങളുമായി 'മാന്ത്രികബന്ധ'മുണ്ടായിരുന്നെന്ന് രാഷ്ട്രപതി അനുശോചന സന്ദേശത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

Kalyan Singh ji had a magical connect with masses. As Chief Minister of UP, he determinedly pursued clean politics and purged governance of criminals and corruption. He dignified the offices he held. His demise leaves a vacuum in public life. My heartfelt condolences.