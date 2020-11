റായ്പുര്‍: കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത സ്ത്രീകള്‍ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ ജനിക്കാനായി വിചിത്ര ആചാരവുമായി ഛത്തീസ്ഗഢിലെ ധമതാരി ജില്ലയിലെ ഒരു ക്ഷേത്രം. കുട്ടികളില്ലാത്ത സ്ത്രീകളെ നിലത്ത് കിടത്തി അവരുടെ ശരീരത്തെ ചവിട്ടി പൂജാരികള്‍ നടക്കുന്നതാണ് ആചാരം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അങ്കാര്‍മോതി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുകയും സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സന്താനസൗഭാഗ്യം ലഭിക്കുമെന്നുമാണ് വിശ്വാസം.

മധായി മേള എന്നാണ് വര്‍ഷം തോറും നടക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിന്റെ പേര്. ദീപാവലിക്ക് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് എല്ലാ വര്‍ഷവും ചടങ്ങ് നടക്കുക. മേഖലയിലെ ഗോത്രവിഭാഗക്കാരടക്കം ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളാണ് ഇക്കുറി ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തത്. ചടങ്ങുകളുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. നിലത്ത് കമിഴ്ന്നുകിടക്കുന്ന സ്ത്രീകള്‍ക്ക് മുകളിലൂടെ മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളുമായി പൂജാരിമാര്‍ നടക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാം. ഈ കാഴ്ച കാണാനായി കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കാതെ വിശ്വാസികള്‍ തടിച്ചുകൂടിയതും കാണാം.

Over 200 married women yearning to conceive lay on the ground and a group of priests walked on their backs beseeching the blessings from a local Goddess during ‘Madhai Mela’ in Chhattisgarh’s Dhamtari district. pic.twitter.com/dmO9iKkLHZ