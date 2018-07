ലക്‌നൗ: സ്ഥിര നിയമനത്തിനും ശമ്പള വര്‍ധനവിനുമായി യുപി തലസ്ഥാനമായ ലക്‌നൗവില്‍ നൂറ് കണക്കിന് താല്‍കാലിക അധ്യാപകര്‍ തലമുണ്ഡനം ചെയ്ത് പ്രതിഷേധിച്ചു. ശിക്ഷമിത്ര(താല്‍ക്കാലിക അധ്യാപകര്‍)ആണ്‍-പെണ്‍ വേര്‍തിരിവില്ലാതെ തലമുണ്ഡനം ചെയ്ത് പ്രതിഷേധിച്ചത്. താല്‍കാലിക അധ്യാപകരുടെ സംഘടനയായ യുപി ശിക്ഷമിത്ര സംഘിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് കഴിഞ്ഞ 50 ദിവസത്തിലേറെയായി ലക്‌നൗ എക്കോ ഗാര്‍ഡനില്‍ സമരത്തിലായിരുന്നു ഇവര്‍.

ടി.ഇ.ടി പരീക്ഷ വിജയിച്ച താല്‍കാലിക അധ്യാപകര്‍ക്ക് പ്രവേശന പരീക്ഷ കൂടാതെ സ്ഥിര നിയമനം നല്‍കണം എന്നാണ് സമരക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. തങ്ങളുടെ സമരത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ അവഗണിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രഖ്യാപിച്ച കരിദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു തലമുണ്ഡന പ്രതിഷേധം. കഴിഞ്ഞമാസം 13ന് സമരക്കാരുടെ പ്രതിനിധികളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ചര്‍ച്ച നടത്തിയെങ്കിലും ഫലം കണ്ടില്ല.

യു.പിയില്‍ അധികാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ബി.എസ്.പി സര്‍ക്കാരാണ് രണ്ടു വര്‍ഷത്തെ പരിശീലനം നല്‍കി ശിക്ഷമിത്ര അധ്യാപകരെ നിയമിച്ചത്. 1.73 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഈ അധ്യാപകരെ പിന്നീട് വന്ന സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി. എന്നാല്‍ 2017ല്‍ സുപ്രീം കോടതി ഈ നിയമനം അസാധുവാക്കി. ഇതോടെ ഇവരുടെ ശമ്പളം 38,848ല്‍ നിന്ന് 3500 ആയി കുറയുകയും ചെയ്തു. യോഗി ആദിത്യനാഥ് സര്‍ക്കര്‍ ഇത് 10000 ആയി വര്‍ധിപ്പിച്ചെങ്കിലും മാന്യമായ ശമ്പളത്തിനും സ്ഥിര നിയമനത്തിനുമായി ഏറെ നാളായി സമരത്തിലായിരുന്നു ഇവര്‍.

