ന്യൂഡല്‍ഹി: സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാരും രാഷ്ട്രപതിയും ദൈവങ്ങളല്ലെന്നും ആര്‍ക്കും തെറ്റുകള്‍ പറ്റുമെന്നും നിര്‍ഭയ കേസ് പ്രതികളുടെ അഭിഭാഷകനായ എപി സിങ് പറഞ്ഞു. നിര്‍ഭയ പ്രതികളിലൊരാളായ അക്ഷയ് താക്കൂര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച തിരുത്തല്‍ ഹാര്‍ജി വ്യാഴാഴ്ച സുപ്രീംകോടതിയിലെ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് തള്ളിയതിന് പിന്നാലെയാണ് വിമര്‍ശനവുമായി എപി സിങ് രംഗത്തെത്തിയത്.

സുപ്രീകോടതിയിലെ അഞ്ച് സീനിയര്‍ ജഡ്ജിമാരോ അല്ലെങ്കില്‍ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയോ ദൈവങ്ങളല്ല. അവര്‍ക്ക് തെറ്റുകള്‍ പറ്റില്ലെന്നില്ലെന്നും എപി സിങ് പറഞ്ഞതായി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. വ്യാഴാഴ്ച അക്ഷയ് താക്കൂറിന്റെ തിരുത്തല്‍ ഹര്‍ജി തള്ളിയതിന് പിന്നാലെ കോടതിയില്‍നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷമാണ് എപി സിങിന്റെ വിമര്‍ശനം.

പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിനോട് അടുക്കുകയാണ് നമ്മള്‍. പ്രതികള്‍ക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇളവുകളും ഇനി ലഭിക്കില്ലെന്നും നിര്‍ഭയയുടെ അഭിഭാഷകമായ സീമ കുശ് വാഹ പറഞ്ഞു. ദയാ ഹര്‍ജി മാത്രമാണ് ഇനി പ്രതികള്‍ക്ക് മുന്നിലുള്ള ഏക നിയമമാര്‍ഗം. എന്നാല്‍ അതനുവദിക്കില്ലെന്നാണ്‌ കരുതുന്നത്. മുന്‍നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം പ്രതികളെ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് തന്നെ തൂക്കിലേറ്റുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും സീമ കുശ്‌വാഹ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം വധശിക്ഷ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് നടപ്പാക്കുന്നതില്‍ സ്റ്റേ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അക്ഷയ് സിങ് താക്കൂര്‍ ഡല്‍ഹി പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയിലും വ്യാഴാഴ്ച ഹര്‍ജി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് ശിക്ഷ നടപ്പാക്കരുതെന്നും പ്രതികള്‍ക്ക് ഇനിയും നിയമപരമായ അവകാശങ്ങളുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ്‌ ഹര്‍ജി. ഈ ഹര്‍ജിയില്‍ കോടതി വെള്ളിയാഴ്ച വാദം കേള്‍ക്കും.

content highlights; President, SC judges are not gods, can make mistakes: Nirbhaya convicts' lawyer