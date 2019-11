മുംബൈ: ഇത് മൂന്നാംതവണയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നത്. 1980-ലും 2014-ലുമാണ് ഇതിനുമുമ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്. 1980 ഫെബ്രുവരി 17 മുതല്‍ ജൂണ്‍ എട്ടാം തീയതി വരെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം നീണ്ടുനിന്നു. ആകെ 112 ദിവസം. പിന്നീട് 2014 സെപ്റ്റംബര്‍ 28 മുതല്‍ ഒക്ടോബര്‍ 30 വരെയും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഭരണം രാഷ്ട്രപതിക്ക് കീഴിലായിരുന്നു.

ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 356 പ്രകാരം ആറുമാസത്തേക്കാണ് നിലവില്‍ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കാന്‍ കഴിയാതിരിക്കുകയോ ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം നിര്‍വഹിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിന് കഴിയാതെ വരുമ്പോഴോ ആണ് രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുക. നിയമസഭയില്‍ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടമായാലും അവിശ്വാസപ്രമേയത്തിലൂടെ അധികാരം നഷ്ടമായാലും രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിന് സാഹചര്യമൊരുങ്ങാം. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങള്‍ കാരണമോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നീണ്ടുപോയാലും സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏര്‍പ്പെടുത്താം. ഇതുസംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് ഗവര്‍ണര്‍ രാഷ്ട്രപതിക്ക് കൈമാറും. തുടര്‍ന്ന് രാഷ്ട്രപതി ഇതിന് അംഗീകാരം നല്‍കുന്നതോടെ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം നിലവില്‍വരും. ഇതോടെ നിയമസഭ മരവിപ്പിക്കും.

മൂന്നുവര്‍ഷം വരെ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം നീട്ടാം. പക്ഷേ, ഇതിന് ഓരോ ആറുമാസത്തിനിടയ്ക്കും പാര്‍ലമെന്റിന്റെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് വരെയും ഭരണം തുടരാം. ഇതിനിടെ ഏതെങ്കിലും പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് നിയമസഭയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാനായാല്‍ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം പിന്‍വലിക്കുകയും ചെയ്യും.

