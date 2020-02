അക്ഷയ് ഠാക്കൂര്‍. Photo: PTI

ന്യൂഡല്‍ഹി: നിര്‍ഭയ കേസിലെ പ്രതിയുടെ ദയാഹര്‍ജി രാഷ്പ്രതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് തള്ളി. അക്ഷയ് ഠാക്കൂറിന്റെ ദയാഹര്‍ജിയാണ് രാഷ്ട്രപതി തള്ളിയത്. 2012 ഡിസംബര്‍ 16നാണ് അക്ഷയ് ഠാക്കൂര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ആറുപേര്‍ പാരാമെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിയായ 23കാരിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയത്. കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി രാം സിങ് തിഹാര്‍ ജയിലില്‍ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതിനിടെ തൂങ്ങിമരിച്ചു. പ്രതികളില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് സംഭവസമയത്ത് പ്രായപൂര്‍ത്തിയായിരുന്നില്ല. ഇയാളെ ജുവനൈല്‍ നിയമപ്രകാരം വിചാരണ ചെയ്യുകയും മൂന്നുവര്‍ഷത്തെ തടവിന് വിധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇയാള്‍ ശിക്ഷാകാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാക്കി പുറത്തിറങ്ങി.

ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനാണ് പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇനിയൊരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നിടം വരെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കരുതെന്ന് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി ജനുവരി 31ന് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ കേന്ദ്രം ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയില്‍ അപ്പീല്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അത് കോടതി തള്ളി. അക്ഷയ് ഠാക്കൂര്‍, വിനയ് ശര്‍മ, പവന്‍ ഗുപ്ത, മുകേഷ് സിങ് എന്നിവരാണ് ശിക്ഷ കാത്ത് തിഹാര്‍ ജയിലില്‍ കഴിയുന്നത്.

President Ram Nath Kovind has rejected mercy petition of Akshay Thakur, one of the convicts in 2012 Delhi gang rape case. pic.twitter.com/LzQQbtS36Y — ANI (@ANI) February 5, 2020

content highlights: president rejects mercy petition of one of the nirbhaya convict