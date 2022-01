ന്യൂഡല്‍ഹി: പഞ്ചാബിലെ ഫിറോസ്പുരില്‍ ഉണ്ടായ വന്‍ സുരക്ഷാവീഴ്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ രാഷ്ട്രപതിയെ അറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. രാഷ്ട്രപതി ഭവനില്‍ നേരിട്ടെത്തിയാണ് അദ്ദേഹം രാംനാഥ് കോവിന്ദിനെ കാര്യങ്ങള്‍ ധരിപ്പിച്ചത്. സംഭവത്തില്‍ രാഷ്ട്രപതി ആശങ്ക അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചാബില്‍, പാകിസ്താന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ നിന്ന് വെറും പത്ത് കിലോമീറ്റര്‍ മാത്രം അകലെവെച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം 20 മിനിറ്റോളം ഫ്‌ളൈ ഓവറില്‍ കുടുങ്ങിയത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായിരുന്നു.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം 20 മിനിറ്റോളം ഫ്ളൈഓവറില്‍ കുടുങ്ങി. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കേണ്ട ഫിറോസ്പുരിലെ സമ്മേളന പരിപാടി റദ്ദ് ചെയ്തു. യാത്ര ഒഴിവാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഹുസൈനിവാലയിലെ ദേശീയസ്മാരകത്തില്‍ പുഷ്പചക്രങ്ങള്‍ അര്‍പ്പിക്കാന്‍ പോകുന്നതിനിടെ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ റോഡ് തടസ്സപ്പെടുത്തിയിതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം ഫ്‌ളൈ ഓവറില്‍ കുടുങ്ങിയത്.

ഹെലികോപ്റ്റററില്‍ ഹുസൈനിവാലയിലേക്ക് പോകാനാണ് ആദ്യം തീരുമാനിച്ചതെങ്കിലും പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥയെ തുടര്‍ന്ന് യാത്ര റോഡ് മാര്‍ഗമാക്കുകയായിരുന്നു. ഹുസൈനിവാലയ്ക്ക് 30 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം എത്തിയപ്പോള്‍ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ റോഡ് തടഞ്ഞു. ഇവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനും സംഘത്തിനും കുടുങ്ങിക്കിടക്കേണ്ടിവന്നത്. അതേസമയം സുരക്ഷാ വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും മടങ്ങിപ്പോകാനുള്ള തീരുമാനം പ്രധാനമന്ത്രിയുടേതായിരുന്നുവെന്നുമാണ് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചത്.

President Ram Nath Kovind met Prime Minister Narendra Modi at the Rashtrapati Bhavan today and received from him a first-hand account of the security breach in his convoy in Punjab yesterday. The President expressed his concerns about the serious lapse. pic.twitter.com/lzvAuriuGb