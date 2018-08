ചെന്നൈ: ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന ഡി.എം.കെ നേതാവും മുന്‍ തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ കരുണാധിയെ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് സന്ദര്‍ശിച്ചു. ചെന്നൈ ആല്‍വാര്‍പെട്ടിലെ കാവേരി ആശുപത്രിയിലെത്തിയാണ് രാഷ്ട്രപതി സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയത്. കരുണാനിധിയുടെ മക്കളായ എം.കെ സ്റ്റാലിന്‍, കനിമെഴി എന്നിവർ രാഷ്ട്രപതിയോട് കരുണാനിധിയുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു.

കരുണാനിധിയെ ആശുപത്രിയില്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചതായും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയതായും രാഷ്ട്രപതി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുഖപ്പെടട്ടെ എന്നും രാഷ്ട്രപതി ആശംസിച്ചു. ഉച്ചക്ക് 2.45 ഓടെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിയ രാഷ്ട്രപതി മൂന്ന് മണിയോടെ തിരിച്ചു പോയി. തമിഴ്‌നാട് ഗവര്‍ണര്‍ ബാന്‍വരിലാല്‍ പുരോഹിത്, ഫിഷറീസ് മന്ത്രി ഡി ജയകുമാര്‍ എന്നിവരും രാഷ്ട്രപതിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.

Visited Thiru M. Karunanidhi in Chennai, met Kalaignar‘s family members and doctors, and inquired about his health. Wishing the former Chief Minister of Tamil Nadu, a veteran of our public life, a quick recovery #PresidentKovind pic.twitter.com/LIxLzTnzWc