ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് മഹാമാരി മൂലം പല വികസിത രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടായതുപോലുള്ള അതിഗുരുതര സാഹചര്യം ഇന്ത്യയില്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഹര്‍ഷ വര്‍ധന്‍. എങ്കിലും ഏറ്റവും മോശമായ സാഹചര്യത്തെ നേരിടുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ നാം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ മന്ത്രിമാരുമായും മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും നടത്തിയ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങ്ങില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഹര്‍ഷ വര്‍ധന്‍.

കോവിഡ് 19ന് എതിരായ നമ്മുടെ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഫലമായി ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മരണ നിരക്ക് 3.3 ശതമാനത്തില്‍ത്തന്നെ തുടരുകയാണ്. രോഗമുക്തരാകുന്നവരുടെ നിരക്ക് 29.9 ശതമാനത്തിലെത്തി. നല്ല സൂചനകളാണ് ഇവ നല്‍കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്കു മാത്രമായി 843 ആശുപത്രികള്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1,65,991 കിടക്കകള്‍ ഇവിടെയുണ്ട്. കൂടാതെ, രാജ്യത്ത് 1, 991 ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളിലായി 1,35,643 കിടക്കകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഐസിയു, ഐസൊലേഷന്‍ സൗകര്യങ്ങള്‍ അടക്കമാണ് ഇത്. 7,645 ക്വാറന്റൈന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളും രാജ്യത്തുണ്ട്. 69 ലക്ഷം എന്‍-95 മാസ്‌കുകളും 32.76 ലക്ഷം പിപിഇ കിറ്റുകളും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവില്‍ 453 കൊറോണ വൈറസ് പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങളും രാജ്യത്തുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരന്തരം സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തിവരികയാണെന്നും രോഗവ്യാപനം സംബന്ധിച്ച കണക്കുകള്‍ എല്ലാ ദിവസവും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. 0.38 ശതമാനം രോഗികള്‍ മാത്രമാണ് വെന്റിലേറ്ററില്‍ ഉള്ളത്. 1.88 ശതമാനത്തിന് മാത്രമാണ് ഓക്‌സിജന്റെ സഹായം ആവശ്യമായി വരുന്നതെന്നും 2.21 ശതമാനം പേരാണ് ഐസിയുവിലുള്ളതെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ വിലയിരുത്തലില്‍ വ്യക്തമായതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

നിലവില്‍ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് 19 രോഗികളുടെ എണ്ണം 59,662 ആണ്. ഇതില്‍ 39,834 പേരാണ് ഇപ്പോള്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത്. 1981 പേര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ രോഗബാധയെ തുടര്‍ന്ന് മരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് 3320 പുതിയ കൊറോണ പോസറ്റീവ് കേസുകളാണ്. 95 പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

രാജ്യത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട്ചെയ്ത കോവിഡ് കേസുകളില്‍ 60 ശതമാനവും എട്ടു നഗരങ്ങളില്‍നിന്നുള്ളതാണ്. മുംബൈ, ഡല്‍ഹി, അഹമ്മദാബാദ്, പുണെ, താനെ, ഇന്ദോര്‍, ചെന്നൈ, ജയ്പുര്‍ നഗരങ്ങളിലാണ് കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് രോഗം റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തത്. മുംബൈ, ഡല്‍ഹി, അഹമ്മദാബാദ് എന്നീ നഗരങ്ങളിലാണ് 42 ശതമാനം കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights: Prepared For Worst In Fight Against Coronavirus- Health Minister, covid 19, Harsh Vardhan