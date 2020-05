ജയ്പുര്‍: ഒന്‍പത് മാസം ഗര്‍ഭിണിയായ യുവതി ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദില്‍നിന്ന് മധ്യപ്രദേശിലെ റത്‌ലമിലുള്ള സ്വന്തം വീട്ടിലെത്താന്‍ ആറ് ദിവസംകൊണ്ട് നടന്നത് 196 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരം. ഭര്‍ത്താവിനും ഒന്നും രണ്ടും വയസ് പ്രായമുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കും ഒപ്പമായിരുന്നു നടത്തം.

വിവിധ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകള്‍ കടന്ന് സഞ്ചരിച്ചിട്ടും ഗര്‍ഭിണിയായ യുവതിയേയും കുടംബത്തെയും സഹായിക്കാന്‍ ആരും മുന്നോട്ടുവന്നില്ല. ഒടുവില്‍ അവര്‍ രാജസ്ഥാനിലെ ഡുങ്കര്‍പുര്‍ ചെക്ക്‌പോസ്റ്റില്‍ എത്തിയപ്പോഴാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ സഹായം ലഭിച്ചത്. കുടുംബത്തിന് നിസഹായത തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ചികിത്സാ സഹായവും വീട്ടിലെത്തുന്നതിന് ആംബുലന്‍സും സൗജന്യമായി ഏര്‍പ്പാടാക്കി നല്‍കി.

തളര്‍ന്ന് അവശയായ നിലയില്‍ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് ഗര്‍ഭിണിയായ യുവതിയും കുടുംബവും ചെക്ക്‌പോസ്റ്റില്‍ എത്തിയതെന്ന് ഡുങ്കര്‍പുര്‍ സബ് കളക്ടര്‍ രാജീവ് ദ്വിവേദി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു. ചെക്ക്‌പോസ്റ്റില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം അവരെക്കണ്ട് അമ്പരന്നു. ഭക്ഷണം കഴിച്ചുവോയെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ചോദിച്ചുവെങ്കിലും മറുപടി പറയാന്‍പോലും കഴിയാത്തവിധം അവശയായിരുന്നു യുവതി.

ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് സബ് കളക്ടര്‍ അടക്കമുള്ളവരെ വിവരം അറിയിച്ചത്. ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട മെഡിക്കല്‍ സംഘം ഉടന്‍ സ്ഥലത്തെത്തി യുവതിയുടെ ആരോഗ്യനില പരിശോധിച്ചു. ഉടന്‍തന്നെ ചെക്ക്‌പോസ്റ്റിന് സമീപം കുടുംബത്തിന് താത്കാലിക താമസ സൗകര്യവും ഭക്ഷണവുമൊരുക്കി. ഉടന്‍തന്നെ ഇ പാസ് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ തുടങ്ങി. ചെക്ക്‌പോസ്റ്റിന് തൊട്ടതുത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ കുടുംബത്തിന് നാട്ടിലെത്താന്‍ സൗജന്യമായി ആംബുലന്‍സ് ഏര്‍പ്പെടുത്തി. ചൊവ്വാഴ്ച അവര്‍ നാട്ടിലേക്ക് യാത്രതിരിച്ചു.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ മൂലം ദീര്‍ഘദൂരം കാല്‍നടയായി സഞ്ചരിച്ച് എത്തുന്നവരെയെല്ലാം സഹായിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് രാജസ്ഥാനിലെ ഡുങ്കര്‍പുര്‍ ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍ നടന്ന് അവശരായി എത്തിയാല്‍ അവരെ സഹായിക്കാന്‍ മിനി ബസ്സുകള്‍ അടക്കമുള്ളവ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

