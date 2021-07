ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗം ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന വിദഗ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ജനങ്ങള്‍ ഗൗരവത്തോടെ കാണണമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നല്‍കുന്ന സ്ഥിരം മുന്നറിയിപ്പ് പോലെ കോവിഡ് മുന്നറിയിപ്പിനെ അവഗണിച്ച് തള്ളരുതെന്നും മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മൂന്നാം തരംഗത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് വളരെ ലാഘവത്തോടെയാണ് ജനങ്ങള്‍ കാണുന്നത്. കോവിഡ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയപ്പോള്‍ മുതല്‍ തന്നെ ആള്‍ക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കണം എന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നതാണ്. ആള്‍ക്കൂട്ടം വര്‍ധിച്ചാല്‍ എന്താണ് സംഭവിക്കുകയെന്ന് ആദ്യ രണ്ട് തരംഗങ്ങളില്‍ നാം കണ്ടതാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ ഉത്സവ കാലവും ഈ വര്‍ഷം നടന്ന കുഭമേളയും അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്, വാര്‍ത്തസമ്മേളനത്തില്‍ മന്ത്രാലയം വക്താവ് പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗത്തെ നാം ക്ഷണിച്ച് വരുത്തരുതെന്ന് നേരത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും പറഞ്ഞിരുന്നു. രാജ്യത്തെ ടൂറിസം മേഖലയില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ കോവിഡ് വലിയ തകര്‍ച്ചയുണ്ടാക്കിയെന്നത് ഒരു സത്യമാണെന്നും എന്നാല്‍ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പോകുന്നത് ഉള്‍പ്പെടെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പാലിച്ച് വേണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

വിദഗ്ധര്‍ നല്‍കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കാതിരുന്നാല്‍ കോവിഡ് കേസുകളില്‍ വീണ്ടും വര്‍ധനവുണ്ടാകുമെന്നും നിയമവും കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോളും കൃത്യമായി പാലിച്ചാല്‍ മാത്രമേ കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗത്തെ ഒഴിവാക്കാന്‍ കഴിയുകയുള്ളൂവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. വടക്ക് കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കോവിഡ് സാഹചര്യം വിലയിരുത്താന്‍ വിളിച്ചുചേര്‍ത്ത വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ വെര്‍ച്വല്‍ യോഗത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

Content Highlights: predictions about third wave of Covid should be taken very seriously- health ministry