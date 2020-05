ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ച് ചേര്‍ത്തു. വിശാഖപട്ടണത്ത് വിഷവാതകം ചോര്‍ന്ന് ആറു പേര്‍ മരിക്കാനിടയായ സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു യോഗം വിളിച്ചത്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് എന്നിവരും പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

ദുരന്തബാധിതരുടെ സുരക്ഷക്കായി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു.' വിശാഖപട്ടണത്തെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ സംബന്ധിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടേയും സുരക്ഷയ്ക്കും ക്ഷേമത്തിനും ഞാന്‍ പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നു.' മോദി യോഗത്തിന് മുമ്പായി ട്വീറ്റില്‍ കുറിച്ചു.

ആന്ധ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ജഗന്‍മോഹന്‍ റെഡ്ഡിയുമായും പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിച്ചു. ആവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും പ്രധാനമന്ത്രി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അമിത് ഷായും അനുശോചനവും പിന്തുണയും അറിയിച്ചു.

കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും ദുരന്തത്തില്‍ ഞെട്ടല്‍ രേഖപ്പെടുത്തി. 'വിശാഖപട്ടണം വാതകച്ചോര്‍ച്ച അറിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ഞെട്ടിപ്പോയി. ദുരിതബാധിതര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ പിന്തുണയും സഹായവും നല്‍കണമെന്ന് ഞാന്‍ പ്രദേശത്തെ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരോടും നേതാക്കളോടും അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് എന്റെ അനുശോചനം. ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചവര്‍ വേഗത്തില്‍ സുഖം പ്രാപിക്കണമെന്ന് ഞാന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.' രാഹുല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

വിശാഖപട്ടണത്തെ എല്‍ജി പോളിമര്‍ ഫാക്ടറിയിലുണ്ടായ വിഷവാതക ചോര്‍ച്ചയില്‍ ആറു പേരാണ് മരിച്ചത്. ഇരുനൂറോളം പേരെ ആശുപത്രിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചയോടെയായിരുന്നു ചോര്‍ച്ചയുണ്ടായത്. സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിലവില്‍ നിയന്ത്രണവിധേയമാണ്.

Content Highlights: Pray For Everyone's Safety": PM On Gas Leak In Visakhapatnam Plant