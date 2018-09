ഹൈദരാബാദ്: വരുന്ന ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ താന്‍ ആര്‍ക്ക് വേണ്ടിയും പ്രവര്‍ത്തിക്കില്ലെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വിദഗ്ദന്‍ പ്രശാന്ത് കിഷോര്‍. താന്‍ നേതാക്കന്മാര്‍ക്കിടയില്‍ ആവശ്യത്തിന് പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവെന്നും ഇനി താഴേക്കിടയിലെ ജനങ്ങള്‍ക്കിടയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകണമെന്നും പ്രശാന്ത് വ്യക്തമാക്കി.

താന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുവെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ തെറ്റാണ്. രണ്ടു വര്‍ഷത്തോളമായി ഈ തീരുമാനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ താന്‍ പോകുന്നതിന് മുന്‍പ് തന്റെ പ്രസ്ഥാനമായ ഇന്ത്യന്‍ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ആക്ഷന്‍ കമ്മറ്റിയെ സുരക്ഷിത കൈകളില്‍ ഏല്‍പ്പിക്കണമെന്നും പ്രശാന്ത് വ്യക്തമാക്കി.

പൊളിറ്റിക്കല്‍ ആക്ഷന്‍ കമ്മറ്റി അതിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും. പക്ഷെ താന്‍ പ്രചാരണ രംഗത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. ഗുജറാത്തിലോ ബീഹാറിലോ ഏറ്റവും താഴേക്കിടയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാണ് തനിക്ക് ആഗ്രഹം. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചതിലൂടെ താന്‍ വലിയ തുക കൈപ്പറ്റി എന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണെന്നും പ്രശാന്ത് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

'എന്നെയോ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ആക്ഷന്‍ കമ്മറ്റിയെയോ ആര്‍ക്കും വിലക്കെടുക്കാനാകില്ല. ഞങ്ങള്‍ ആര്‍ക്കെങ്കിലും വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതില്‍ സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങള്‍ കാരണമാകാറില്ല. മോദി ഞങ്ങളെ വിലക്കെടുക്കുകയല്ല ചെയ്തത്- ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി പ്രശാന്ത് വ്യക്തമാക്കി.

2012ലെ ഗുജറാത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും 2014ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബിജെപിയുടെ വിജയത്തിന്റെ സൂത്രധാരനായ പ്രശാന്ത് കിഷോര്‍ പിന്നീട് ബിജെപി വിട്ടുപോയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ബിജെപിയുടെ എതിരാളികളായ ബീഹാറിലെ മഹാസഖ്യത്തിനുവേണ്ടിയും കോണ്‍ഗ്രസിനു വേണ്ടിയും അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങളൊരുക്കി. ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷായുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസമാണ് ബിജെപി വിടുന്നതിലേയ്ക്ക് നയിച്ചതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മോദിയെ വിജയിപ്പിക്കുന്നതില്‍ നിര്‍ണായകമായ പല ക്യാമ്പെയിനുകളും പ്രശാന്തിന്റെ തലയില്‍ വിരിഞ്ഞവയായിരുന്നു. ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കാനുള്ള ചായ് പെ ചര്‍ച്ച, 3ഡി റാലി തുടങ്ങിയ ക്യാമ്പെയിനുകളെല്ലാം പ്രശാന്തിന്റെ സിറ്റിസെന്‍സ് ഫോര്‍ അക്കൗണ്ടബിള്‍ ഗവേര്‍ണന്‍സ് (സിഎജി) ആണ് ചെയ്തത്. സമാനമായ പ്രചാരണ പരിപാടികളാണ് ബീഹാര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഫലം കണ്ടിരിക്കുന്നത്.

നേതാക്കളുടെ വ്യക്തിപരമായ ബ്രാന്‍ഡിങ്, രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങള്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കല്‍, പ്രചാരണം, രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗങ്ങള്‍, മറ്റു തന്ത്രങ്ങള്‍ എന്നിവ കൂടാതെ സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തിലും പ്രശാന്ത് കിഷോര്‍ നിര്‍ണായക പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു.

ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം സിഎജി പിരിച്ചുവിട്ടാണ് പ്രശാന്ത് ഐപിഎസി എന്ന പുതിയ സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചത്.

ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മികച്ച പ്രചാരണ രീതികള്‍ അവലംബിക്കാനും വിഷയങ്ങള്‍ ആഴത്തില്‍ പഠിച്ച് എതിരാളികള്‍ കൃത്യമായ മറുപടികള്‍ നല്‍കാനുമുള്ള കഴിവാണ് പ്രശാന്തിനെ പ്രചാരണ രംഗത്തെ താരമാക്കിയത്. നിരവധി ഐഐടി, ഐഐഎം ബിരുധദാരികള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന സംഘമാണ് പ്രശാന്തിന്റേത്. വോളണ്ടിയര്‍മാരെ രംഗത്തിറക്കി ജനങ്ങളെ നേതാവിനോട് കൂടുതല്‍ അടുപ്പിക്കുന്ന എന്നതും പ്രശാന്തിന്റെ സംഘത്തിന്റെ രീതിയാണ്.

ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയില്‍ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധനായിരുന്ന പ്രശാന്ത് കിഷോര്‍ 2011-ല്‍ അദ്ദേഹം ജോലി രാജിവെച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി. തുടര്‍ന്നാണ് മോദിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തത്.

