ന്യൂഡല്‍ഹി: ഭാര്യയുടെ ആഭരണങ്ങള്‍ വിറ്റാണ് വക്കീല്‍ ഫീസ് നല്‍കിയതെന്നും സ്വന്തമായി ആകെയുള്ളത് ഒരു ചെറിയ കാര്‍ മാത്രമാണെന്നുമുള്ള അനില്‍ അംബാനിയുടെ കോടതിയിലെ വെളിപ്പെടുത്തലിനു പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ പരിഹസിച്ച് സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകന്‍ പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ്‍.

Read More: ചെലവിന് പണം നല്‍കുന്നത് ഭാര്യ; വക്കീല്‍ ഫീസ് നല്‍കാന്‍ ആഭരണങ്ങള്‍ വിറ്റു- അനില്‍ അംബാനി കോടതിയില്‍

ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു പ്രശാന്ത് ഭൂഷന്റെ പരിഹാസം. തന്റെ വക്കീല്‍ ഫീസ് കൊടുക്കാന്‍ ഭാര്യയുടെ ആഭരണങ്ങള്‍ വിറ്റുവെന്നും സ്വന്തമായി ആകെയുള്ളത് ഒരു ചെറിയ കാര്‍ ആണെന്നും അനില്‍ അംബാനി യു.കെ. കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞു. ഈ ആള്‍ക്കാണ് 30,000 കോടിയുടെ റഫാല്‍ ഓഫ്‌സെറ്റ് കരാര്‍ മോദി നല്‍കിയത്- എന്നായിരുന്നു പ്രശാന്ത് ഭൂഷന്റെ ട്വീറ്റ്.

Anil Ambani told a UK Court that he sold his wife's jewellery to pay his legal fees and owns nothing, just one small car! This is the guy to whom Modi gave the Rafale offset contract worth 30,000 crores! pic.twitter.com/J9B3D7dawF