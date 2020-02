അഹമ്മദാബാദ്: നമസ്‌തേ ട്രംപ് പരിപാടിയില്‍ ഇന്ത്യയേയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയേയും വാനോളം പുകഴ്ത്തി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. മോദിയെ ഇന്ത്യയുടെ ചാമ്പ്യനെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചാണ് ട്രംപ് മൊട്ടേരയില്‍ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയത്. ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യം ലോകത്തിന് മാതൃകയാണ്. ഇന്ത്യയെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു ബഹുമാനിക്കുന്നു, ഇന്ത്യക്കൊപ്പം നിലകൊള്ളുന്നു. ഈ സ്‌നേഹവും സ്വീകരണവും താനും കുടുംബവും എന്നും ഓര്‍ക്കുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയുടെ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് മോദി അടിത്തറയിട്ടു. ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയമാണ് മോദി നേടിയത്. മോദി തന്റെ ആത്മമിത്രമാണ്. ചായ വില്‍പനക്കാരനില്‍ നിന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാന്‍ മോദിക്ക്‌ കഴിഞ്ഞ കാര്യം ട്രംപ് എടുത്ത് പറഞ്ഞു. മെരുങ്ങാന്‍ പാടുള്ള മനുഷ്യന്‍(tough) എന്ന പരാമര്‍ശവും ഒരുവേള മോദിയെക്കുറിച്ച് ട്രംപ് നടത്തി.

100 ലധികം ഭാഷകള്‍ സംസാരിക്കുന്ന 2000 ത്തോളം സിനിമകള്‍ ഒരു വര്‍ഷം റിലീസാകുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. എക്കാലത്തേയും വലിയ ബോളിവുഡ് ഹിറ്റുകളില്‍ ഒന്നായ ദില്‍വാലേ ദുല്‍ഹനിയ ലേ ജായേങ്കേ സിനിമയുടെ പേരെടുത്ത് പരാമര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്തു ട്രംപ്‌.

ഇന്ത്യന്‍ സിനിമ, കായിക മേഖലകളെ പ്രശംസിക്കാനും ട്രംപ് പ്രസംഗത്തില്‍ മറന്നില്ല. സച്ചിനേയും കോലിയേയും അദ്ദേഹം പേരെടുത്ത് പരാമര്‍ശിച്ചു. എല്ലാ മതങ്ങളും സഹവര്‍ത്തിത്വത്തോടെ കഴിയുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. 27 കോടി ജനങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യത്തില്‍ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാന്‍ ഇന്ത്യക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യക്ക് നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിക്കാനായത് ജനാധിപത്യവും സഹിഷ്ണുതയും കാരണമാണ്.

സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും ഗാന്ധിജിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തില്‍ കടന്നുവന്നു. ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢമാകും. ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീ സംരംഭകര്‍ മികച്ചവരെന്നും ട്രംപ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയുമായുള്ള വ്യാപാര കരാറില്‍ ചര്‍ച്ച തുടരുകയാണ്. ഇന്ത്യയുമായി 300 കോടി ഡോളറിന്റെ കരാര്‍ ഒപ്പിടുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തെന്നാണ് ട്രംപിനെ മോദിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റല്‍ ഇക്കണോമിയില്‍ അമേരിക്കയ്ക്ക് നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടെന്ന് മോദി നന്ദി പ്രസംഗത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

ഒരു മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട ഇരുവരുടെയും പ്രസംഗത്തില്‍ വ്യാപാര കരാറിന്റെ ചര്‍ച്ചകള്‍ തുടരുകയാണന്നും 300 കോടി ഡോളറിന്റെ സൈനിക സാമഗ്രികള്‍(ഹെലിക്കോപ്റ്റര്‍ ഇടപാട്‌) ഇന്ത്യക്ക് നല്‍കുന്നതിനുള്ള കരാര്‍ ചൊവ്വാഴ്ച ഒപ്പിടുമെന്നുമുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് പ്രസംഗത്തില്‍ ഗൗരവമായി കടന്നുവന്നത്. തീവ്രവാദ പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് പാകിസ്താന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയെന്ന് പറഞ്ഞ ട്രംപ് അമേരിക്കയുടെ സുഹൃത്താണ് പാകിസ്താനെന്ന് കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുകയും ചെയ്തു.

ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് മൊട്ടേരയിലെ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നമസ്‌തെ ട്രംപ് പരിപാടിക്ക്‌ എത്തിയത്. നന്ദി പ്രസംഗം നടത്തിയ മോദി ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക സൗഹൃദം നീണാള്‍ വാഴട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്

