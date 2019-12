ന്യൂഡല്‍ഹി: വീല്‍ചെയറിലെത്തിയ ബി.ജെ.പി. എം.പി. പ്രജ്ഞാ സിങ് ഠാക്കൂര്‍ എമര്‍ജന്‍സി സീറ്റില്‍നിന്ന് മാറിയിരിക്കാന്‍ തയ്യാറാവാത്തതുകാരണം വിമാനം വൈകിയതില്‍ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന യാത്രക്കാരുടെ വീഡിയോ പുറത്ത്. പ്രജ്ഞയുടെ നിലപാട് കാരണം വിമാനം പുറപ്പെടാന്‍ 45 മിനിറ്റ് വൈകിയതിനാലാണ് പ്രജ്ഞാ സിങ്ങുമായി വിമാനയാത്രക്കാര്‍ വാക്കുതര്‍ക്കത്തിലേര്‍പ്പെട്ടത്.

വീല്‍ചെയറുകാര്‍ക്ക് എമര്‍ജന്‍സി സീറ്റ് അനുവദനീയമല്ല. അതിനാല്‍ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറിയിരിക്കാന്‍ വിമാനജീവനക്കാരും ചില യാത്രക്കാരും പ്രജ്ഞയോട് അഭ്യര്‍ഥിച്ചെങ്കിലും അവരതിന് തയ്യാറായില്ല. ഇതേച്ചൊല്ലിയുണ്ടായ തര്‍ക്കമാണ് വിമാനം വൈകിച്ചത്. പിന്നീട് അവര്‍ സീറ്റ് മാറിയിരിക്കുകയും ചെയ്തു. ശനിയാഴ്ചയാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്ന് ഭോപാലിലേക്ക് പ്രജ്ഞ യാത്ര ചെയ്തത്. 78 പേര്‍ക്കിരിക്കാവുന്ന വിമാനത്തിന്റെ ഒന്നാംനിരയിലെ സീറ്റാണ് പ്രജ്ഞ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാല്‍ അത് എമര്‍ജന്‍സി ഡോറിനടുത്തുള്ള സീറ്റായതിനാല്‍ വീല്‍ചെയറുകാര്‍ക്ക് അനുവദിക്കാറില്ല. ബുക്ക് ചെയ്ത സീറ്റിലേ ഇരിക്കൂവെന്ന് പ്രജ്ഞ വാശിപിടിച്ചതോടെയാണ് തര്‍ക്കമുണ്ടായത്.

പ്രജ്ഞയെ ഒഴിവാക്കി യാത്രയാരംഭിക്കാന്‍ ചില യാത്രക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായ താങ്കളുടെ ജോലി ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കലല്ല. 50ഓളം പേര്‍ താങ്കൾ കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതില്‍ താങ്കള്‍ക്ക് നാണക്കേട് തോന്നുന്നില്ലേ എന്നും യാത്രക്കാരന്‍ ചോദിച്ചു.

ആരുടെയും സമയത്തിന് ഒരു വിലയുമില്ലേ. നിങ്ങളുടെ വിമാനത്തില്‍ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളല്ലേ. എന്ന തരത്തില്‍ പ്രജ്ഞാ സിങ്ങിന്റെ നടപടിയില്‍ വിമാനത്തിലെ ജീവനക്കാര്‍ നടപടി എന്തു കൊണ്ട് എടുക്കില്ലെന്നും വിമാനയാത്രക്കാരില്‍ ചിലര്‍ ചോദിച്ചു.

തർക്കത്തിനൊടുവിൽ അവര്‍ മാറിയിരിക്കാന്‍ തയ്യാറായപ്പോഴേക്കും 45 മിനിറ്റ് വൈകി. തനിക്ക് ബുക്കുചെയ്ത സീറ്റ് ലഭിച്ചില്ലെന്ന് പ്രജ്ഞ പരാതിപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്‌പൈസ്ജെറ്റ് ഞായറാഴ്ച വിശദീകരണം നല്‍കി.

