മുംബൈ: ഭോപ്പാലിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥി സാധ്വി പ്രജ്ഞാ സിങ് ഠാക്കൂറടക്കമുള്ള മലേഗാവ് സ്‌ഫോടന കേസിലെ പ്രതികള്‍ ആഴ്ചയിലൊരിക്കലെങ്കിലും കോടതിയില്‍ ഹാജരാകണമെന്ന് ഉത്തരവ്. മുംബൈ പ്രത്യേക എന്‍ഐഎ കോടതിയുടേതാണ് നിര്‍ദേശം. ലെഫ്റ്റണന്റ് കേണല്‍ പ്രസാദ് പുരോഹിതും കേസില്‍ പ്രതിയാണ്.

കേസ് നടപടികളില്‍ പ്രതികളുടെ അസാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുന്നതില്‍ കോടതി അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. 20-ാം തിയതിയാണ് കേസില്‍ അടുത്ത വാദം. 2008 സെപ്തംബര്‍ 29-ന് മലേഗാവില്‍ നടന്ന സ്‌ഫോടനത്തില്‍ ആറ് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും നൂറോളം പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

സ്‌ഫോടനം നടന്ന വര്‍ഷം തന്നെ പ്രജ്ഞാ സിങ് ഠാക്കൂറും ലഫ്റ്റണന്റ് കേണല്‍ പുരോഹിതും അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. 2017-ല്‍ ഏപ്രിലില്‍ പ്രജ്ഞാ സിങ്ങിന് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം നല്‍കി. പുരോഹിതിന് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചെങ്കിലും നാല് മാസത്തിന് ശേഷം സുപ്രീംകോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്ര ഭീകര വിരുദ്ധ സ്‌ക്വാഡ് അന്വേഷിച്ചിരുന്ന കേസ് 2011-ല്‍ എന്‍ ഐ എ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു.

