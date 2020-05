ഭോപ്പാല്‍: ഭോപ്പാലില്‍ നിന്നുള്ള ലോക്സഭാ എംപി പ്രഗ്യാ സിങ് താക്കൂറിനെ കാണാനില്ലെന്ന് പരിഹസിക്കുന്ന പോസ്റ്ററുകള്‍ നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. 1,400 ഓളം പേര്‍ കോവിഡ് രോഗബാധിതരായ ഭോപ്പാലില്‍ ജനങ്ങള്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ നേരിടുമ്പോഴും അവരുടെ എംപിയെ എവിടെയും കാണാനില്ലെന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്ററുകളാണ് വിവിധയിടങ്ങളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. പ്രഗ്യയുടെ ചിത്രം പതിപ്പിച്ച പോസ്റ്ററുകളില്‍ 'ഗംഷുദാ കി തലാഷ്' (കാണാതായവര്‍ക്കായി തിരയുക) എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

''ഇനി വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വോട്ടര്‍മാര്‍ ഒരുവട്ടം ചിന്തിക്കണം. ഒരു വശത്ത് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ദ്വിഗ് വിജയ്‌ സിംഗ് വോട്ടെടുപ്പില്‍ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടും മുഴുവന്‍ സമയവും മണ്ഡലത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണ്. അതേസമയം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാര്‍ലമെന്റ് അംഗത്തെ എവിടെയും കാണാനില്ല. ദുരിത കാലത്ത് ജനങ്ങളോടൊപ്പം നില്‍ക്കാന്‍ കഴിയാത്ത ജനപ്രതിനിധികളെ ഇനി ജനം തിരഞ്ഞെടുക്കരുത്. പ്രഗ്യാ താക്കൂറിനോട് വരാന്‍ ഞങ്ങള്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുകയാണ്. അവര്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ സ്വന്തം സര്‍ക്കാരുണ്ട്. വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല", മുന്‍ മന്ത്രിയും മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ കമലേശ്വര്‍ പട്ടേല്‍ പറഞ്ഞു.

എംപിയുടെ അഭാവത്തെ ന്യായീകരിച്ച് കൊണ്ട് ബിജെപി വക്താവ് രാഹുല്‍ കോത്താരി രംഗത്തെത്തി. പ്രഗ്യാ താക്കൂര്‍ ഇപ്പോള്‍ കണ്ണിനും കാന്‍സറിനും എയിംസില്‍ ചികിത്സതേടുകയാണ്. പലചരക്ക് സാധന വിതരണം, സാമൂഹിക അടുക്കളയിലൂടെ ഭക്ഷണം വിതരണം തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രവൃത്തികള്‍ അവര്‍ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും കോതാരി പറഞ്ഞു.

ഈ മാസം ആദ്യം നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി കമല്‍ നാഥിന്റെയും മകന്‍ നകുല്‍ നാഥിന്റെയും പോസ്റ്ററുകള്‍ ഇതുപോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവരെ കാണാനില്ലെന്നും രണ്ട് നേതാക്കളെയും കണ്ടെത്തുന്നവര്‍ക്ക് 21,000 രൂപ പാരിതോഷികവും പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്ററുകളാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ, മുന്‍ മന്ത്രിമാരായ ഇമാര്‍ട്ടി ദേവി, ലഖാന്‍ സിംഗ് യാദവ് എന്നിവരെ കാണാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്ററുകളും ഈ മാസം ഗ്വാളിയറിന്റെ ചമ്പല്‍ പ്രദേശത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു.

ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയുടെ പോസ്റ്ററുകള്‍ പതിച്ചതിന് രണ്ട് പ്രാദേശിക നേതാക്കളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

