ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങള്‍ക്കായി പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാണ്‍ യോജന ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഇതുപ്രകാരം അടുത്ത മൂന്നുമാസത്തേക്ക് സൗജന്യമായി ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. അഞ്ച് കിലോ അരിയും ഗോതമ്പും സൗജന്യമായി നല്‍കും. നിലവില്‍ ലഭിക്കുന്നതിന് പുറമേയാണിത്. ഇതിനൊപ്പം ഒരു കിലോ പരിപ്പും മൂന്നുമാസത്തേക്ക് സൗജന്യമായി ലഭിക്കും.

ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങള്‍ രണ്ടുഘട്ടമായി വാങ്ങാം. രാജ്യത്തെ 80 കോടി പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് ഇതിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും.

Pradhan Mantri Gareeb Kalyan Ann Yojna(for next 3 months):80 cr poor ppl covered(2/3rd of India’s population), in addition to already allotted 5Kg of rice/wheat per person,an additional 5kg will be free. Additional 1kg pulse (acc to regional preference) will be given,announces FM https://t.co/9XSxG62qk6 pic.twitter.com/9pESnxKpum