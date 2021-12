ഡെഹ്‌റാഡൂണ്‍: ഹെലിക്കോപ്റ്റര്‍ അപകടത്തില്‍ മരിച്ച സംയുക്ത സേനാ മേധാവി ബിപിന്‍ റാവത്തിന്റെ കട്ടൗട്ട് ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പരിപാടിയില്‍ ഉപയോഗിച്ചതിനെ ചൊല്ലി കോണ്‍ഗ്രസ്-ബി.ജെ.പി പോര്. രാജ്യത്തിന്റെ സംയുക്ത സേനാ മേധാവിയുടെ അപകട മരണം പോലും കോണ്‍ഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങള്‍ക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് ബി.ജെ.പി ആരോപിച്ചു. എന്നാല്‍ അതൊരു രാഷ്ട്രീയ പരിപാടി ആയിരുന്നില്ലെന്നും 1971 ലെ ഇന്ത്യന്‍ യുദ്ധ വിജയം ആഘോഷിക്കാനായി നടത്തിയ പരിപാടിയാണെന്നുമാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് പറയുന്ന മറുപടി.

വിഷയത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി ബി.ജെ.പി വക്താവ് ഷഹസാദ് പൂനവാല രംഗത്തെത്തി. ബിപിന്‍ റാവത്തിന്റെ ചിത്രത്തിന് പുറമെ രക്തസാക്ഷികളായ ജവാന്‍മാരുടെ ചിത്രങ്ങളും കോണ്‍ഗ്രസ് ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി ഷഹസാദ് ആരോപിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസ് പരിപാടിയില്‍ രക്തസാക്ഷികളായുടെ ജവാന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് ഒപ്പം രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും പതിച്ചതിന്റെ തെളിവുകളും ഷഹസാദ് പുറത്തുവിട്ടു.

ഗാന്ധി കുടുംബത്തോടുള്ള ഭക്തി കാണിക്കാതെ അവര്‍ക്ക് സൈനികരോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഷഹസാദ് പരിഹസിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസിന് സൈനികരെ അപമാനിച്ചുള്ള ചരിത്രമാണുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

വിഷയത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി ബി.ജെ.പി ഐ.ടി സെല്‍ തലവന്‍ അമിത് മാളവ്യയും രംഗത്തെത്തി. രാഹുലിന്റെയും കോണ്‍ഗ്രസിന്റെയും കാപട്യ രാഷ്ട്രീയം ഉത്തരാഖണ്ഡ് തള്ളിക്കളയും. സൈനികരെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ല കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഇത്രയും നിന്ദ്യമായ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ലജ്ജിക്കുന്നതായും മാളവ്യ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ദെഹ്‌റാദൂണില്‍ നടന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് വിജയ് സമ്മാന്‍ റായിലാണ് ജനറല്‍ വിബിന്‍ റാവത്തിന്റെ കട്ടൗട്ട് ഉയര്‍ത്തിയത്. റാവത്തിന്റെ കട്ടൗട്ടിന്റെ കൂടെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെയും ഇന്ദിര ഗാന്ധിയുടെയും കട്ടൗട്ടുകളും ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു.

Content Highlights: Poster war between Congress, BJP over use of Gen Rawat's cutout in Rahul Gandhi's rally