ചെന്നൈ: അടുത്തിടെയായി ചെന്നൈ നഗരത്തിലെ പോസ്റ്റ് ബോക്സുകളില്‍നിന്ന് കത്തുകള്‍ക്കൊപ്പം കിട്ടുന്നത് നിരവധി പേഴ്‌സുകള്‍. ഒന്നിലും പണില്ല, തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ അടക്കമുള്ളവ മാത്രം. വ്യാപകമായി പേഴ്‌സുകള്‍ ലഭിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ അധികൃതര്‍ ഇതേപ്പറ്റി അന്വേഷണം നടത്തി. അന്വേഷണം ചെന്നെത്തിയതാകട്ടെ നഗരത്തിലെ പോക്കറ്റടിക്കാരിലേക്കും.

താരതമ്യേനെ 'മാന്യന്മാരാണ്' ചെന്നൈ നഗരത്തിലെ പോക്കറ്റടിക്കാര്‍. ഒരാളുടെ പോക്കറ്റ് അടിച്ച് പെഴ്സിലെ പണം മുഴുവന്‍ എടുത്ത ശേഷം തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡുകളും ആവശ്യ രേഖകളും അടങ്ങിയ പേഴ്സ് നഗരത്തിലെ പോസ്റ്റ് ബോക്സുകളില്‍ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് അവരുടെ രീതി. ചെന്നൈ നഗരത്തിലെ പോസ്റ്റ് ബോക്സുകളില്‍നിന്ന് മാത്രം കഴിഞ്ഞ ആറു മാസത്തിനുള്ളില്‍ ലഭിച്ചത് ഇത്തരത്തിലുള്ള 70ലധികം പേഴ്‌സുകളാണ്.

ആധാറുകളും പാന്‍ കാര്‍ഡും ഡ്രൈവിങ് ലൈസന്‍സും അടക്കമുള്ള രേഖകളാണ് ഇത്തരം പേഴ്സുകളില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് കാര്‍ഡുകളിലെ അഡ്രസില്‍ ഉള്ള യഥാര്‍ത്ഥ ഉടമകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് തപാല്‍ വകുപ്പിന്റെ പുതിയ തലവേദന. ഇതിനായി തപാല്‍ വകുപ്പ് അധിക പണമൊന്നും ഈടാക്കുന്നില്ല. സേവനം എന്ന നിലയിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അധികൃതര്‍ പറയുന്നു.

കാര്‍ഡുകളില്‍ കാണുന്ന മൊബൈല്‍ നമ്പറുകളില്‍ വിളിച്ച് പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളില്‍ എത്തി കാര്‍ഡുകള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങാന്‍ ഉടമകളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് പതിവ്. മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ വഴി ഉടമകളെ ബന്ധപ്പെടാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ ഇവരുടെ വിലാസത്തിലേക്ക് തപാല്‍ മാര്‍ഗം എത്തിക്കും. പാസ്പോര്‍ട്ട് ഉള്‍പ്പടെയുള്ള പ്രധാന രേഖകളും ഇത്തരത്തില്‍ ലഭിക്കാറുണ്ട്.

