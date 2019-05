തിരുവനന്തപുരം: പോലീസുകാരുടെ പോസ്റ്റല്‍ ബാലറ്റില്‍ ക്രമക്കേട് നടത്തിയ സംഭവത്തില്‍ ഇന്നു തന്നെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ഡി.ജി.പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പത്രക്കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് അസോസിയേഷന് പങ്കുണ്ടെന്ന് പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സംഭവം വിശദമായി അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കാന്‍ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ ടിക്കാറാം മീണ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

പോസ്റ്റല്‍ ബാലറ്റ് സംബന്ധിച്ച് വാട്‌സ്ആപ്പില്‍ പരാമര്‍ശം നടത്തി പ്രചരിപ്പിച്ച പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് കമാന്‍ഡോ വൈശാഖിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാന്‍ ടിക്കാറാം മീണ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മറ്റ് നാല് പോലീസുകാര്‍ക്കെതിരേയും നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ 136 ഡി, എഫ്,ജി എന്നീ ചട്ടങ്ങളും സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ സര്‍വീസ് ചട്ടപ്രകാരവും കേസെടുക്കാനാണ് നിര്‍ദേശം.

പോലീസ് അസോസിയേഷന്റെ പങ്ക് അടക്കം വിശദമായി അന്വേഷിച്ച് 15നകം വിശദമായ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാനാണ് മുഖ്യതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കര്‍ശന നടപടി കൈക്കൊള്ളാന്‍ ഡി.ജി.പി തീരുമാനിച്ചത്.

ആരോപണം പുറത്തുവന്നയുടന്‍ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ ഡി.ജി.പിയില്‍ നിന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടിയിരുന്നു. പ്രാഥമിക റിപ്പോര്‍ട്ട് അംഗീകരിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്.

Content highlights: Postal ballot scam in Kerala, should take immediate action says DGP Behra