ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്മീരിലെ പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ സേവനങ്ങള്‍ തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെ പുനഃസ്ഥാപിക്കും. ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കുന്ന നടപടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ സേവനങ്ങളില്‍ നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.

എല്ലാ പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ കണക്ഷനുകളും ഒക്ടോബര്‍ 14 തിങ്കളാഴ്ച 12 മണിമുതല്‍ പുനഃരാരംഭിക്കും. സംസ്ഥാനത്താകെ ഇത് ബാധകമാണ്- ജമ്മു കശ്മീര്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി രോഹിത് കന്‍സാല്‍ അറിയിച്ചു. അതേസമയം ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ ഇനിയും പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല.

മൊബൈല്‍ കണക്ഷനുകള്‍ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി പോലീസും സുരക്ഷാസേനയും മുന്‍കരുതല്‍ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൊബൈല്‍ ഫോണുകളുപയോഗിച്ച് വ്യാജവാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത മുന്നില്‍ക്കണ്ടാണിത്.

ഉന്നതവൃത്തങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന സൂചനകള്‍ പ്രകാരം, നിയമവിരുദ്ധ സംഘംചേരലുകള്‍ തടയാനായി തന്ത്രപ്രധാനമേഖലകളില്‍ കൂടുതല്‍ സൈന്യത്തെ വിന്യസിക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. ലാന്‍ഡ് ലൈന്‍ കണക്ഷനുകള്‍ കഴിഞ്ഞമാസം പുനഃസ്ഥാപിച്ചിരുന്നു.

