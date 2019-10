ന്യൂഡല്‍ഹി: കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മണ്‍സൂണിന് ശേഷം രാജ്യത്ത് ഈ വര്‍ഷം ഏറ്റുവമധികം മഴ ലഭിച്ചെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇത് രാജ്യത്തെ ജലസംഭരണികളിലെ വെള്ളം കഴിഞ്ഞ പത്തുവര്‍ഷത്തെ ശരാശരിയേക്കാള്‍ വളരെ ഉയര്‍ന്ന നിലയിലേക്കെത്തിക്കാന്‍ കാരണമായി. ഒക്ടോബര്‍ ഒന്നിന് ശേഷമുള്ള കണക്കുകള്‍ പ്രകാരമാണിത്.

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളിലായി രാജ്യത്തിന്റെ പലയിടങ്ങളിലും കനത്ത മഴയുണ്ടായി. മണ്‍സൂണിന് ശേഷം ഒക്ടോബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ 23 വരെയുള്ള കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം സാധാരണ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ 16 ശതമാനം അധികം മഴ ലഭിച്ചു. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളുള്ളത്.

2019-ല്‍ മണ്‍സൂണിന് ശേഷം ശരാശരിയേക്കാള്‍ 16 ശതമാനം മഴ അധികം ലഭിച്ചപ്പോള്‍ 2018-ല്‍ ശരാശരിയേക്കാള്‍ 51 ശതമാനം മഴ കുറവായിരുന്നു. എന്നാല്‍ 2017-ല്‍ ആറ് ശതമാനം അധികം ലഭിച്ചു. പക്ഷേ 2016-ല്‍ 31 ശതമാനം മഴ കുറവുണ്ടായിരുന്നു.

2015-ല്‍ 51 ശതമാനവും 2014ല്‍ 31 ശതമാനവും മഴ കുറവാണ് ലഭിച്ചത്. ഇതുവെച്ച് നോക്കുമ്പോള്‍ 2019-ല്‍ വന്‍ വര്‍ധനയാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 2017-ല്‍ ശരാശരിയേക്കാള്‍ നേരിയ വര്‍ധനയൊഴിച്ചാല്‍ ബാക്കി നാല് വര്‍ഷവും മണ്‍സൂണിന് ശേഷം വലിയ മഴ കുറവുണ്ടായതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

2018-നെ അപേക്ഷിച്ച് രാജ്യത്തെ 58 ശതമാനം ജില്ലകളിലും ഇത്തവണ സാധാരണ മഴ മുതല്‍ കനത്ത മഴ വരെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ മിക്ക ജല സംഭരണികളിലും കഴിഞ്ഞ 10 വര്‍ഷത്തെ ഉയര്‍ന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോള്‍ വെള്ളമുള്ളത്. കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷനാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

Content Highlights: Post-monsoon season in 2019 gets highest rain in 5 years