കൊല്‍ക്കത്ത: ദക്ഷിണ കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ പാലം തകര്‍ന്നുവീണ് നിരവധി പേര്‍ കുടുങ്ങിയതായി സംശയം. മജേര്‍ഹട്ട് പാലത്തിന്റെ ഒരുഭാഗമാണ് തകര്‍ന്ന് വീണത്.

കാറുകളും ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളുമടക്കം നിരവധി വാഹനങ്ങള്‍ പാലത്തിനടിയില്‍ പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സംശയം. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.

അതേസമയം പ്രദേശത്തേക്കുള്ള വാഹന ഗതാഗതം പൂര്‍ണമായും നിര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവസ്ഥലത്ത് സൈന്യം സ്വമേധയാ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അപകടം നടന്ന പാലത്തിന് സമീപമുള്ള സൈന്യത്തിന്റെ കമാന്‍ഡ് ഹോസ്പിറ്റലില്‍നിന്നുള്ള സംഘമാണ് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനെത്തിയത്. സംഭവത്തില്‍ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജി ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി.

