ന്യൂഡല്‍ഹി: ഹരിയാനയിലെ ഗുരുഗ്രാമില്‍ നിര്‍മാണത്തിലിരുന്ന മേല്‍പാലം പൊളിഞ്ഞുവീണു. സംഭവത്തില്‍ രണ്ടുപേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ശനിയാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്.

തിരക്കേറിയ സോനാ റോഡിന് കുറുകെ നിര്‍മിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആറ് കിലോമീറ്റര്‍ നീളമുള്ള മേല്‍പ്പാലത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പൊളിഞ്ഞത്.

തകര്‍ന്നുവീണ പാലത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങള്‍ നീക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലെക്ക് മാറ്റി.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഈ ഭാഗത്ത് ശക്തമായ മഴ പെയ്തിരുന്നു.

Slab of elevated corridor Sohna Road Gurugram collapsed. There have been 2 injuries and both have been admitted and under treatment. NHAI team, SDM and civil defence team are at site. pic.twitter.com/9JTCMaaoEA