ഡെറാഡൂണ്‍: കേദാര്‍നാഥ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നട തുറന്നു. ആദ്യപൂജ പ്രധാന മന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് വേണ്ടി നടത്തി. ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും മാത്രമാണ് ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തത്. ഹിമാലയത്തിലെ ഗഢ്‌വാളിലുള്ള കേദാര്‍നാഥിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ ജ്യോതിര്‍ലിംഗത്തിന്റെ വാതിലുകള്‍ രാവിലെ 6.10-നാണ് തുറന്നത്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് വേണ്ടി ആദ്യത്തെ 'രുദ്രാഭിഷേക്‌' നടത്തിയതായി കേദാര്‍നാഥ് ക്ഷേത്ര സമിതി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. പ്രധാന പുരോഹിതന്‍ ഭീമശങ്കര്‍ ലിംഗിന്റെ അഭാവത്തില്‍ ശിവശങ്കര്‍ ലിംഗാണ് പൂജകള്‍ നിര്‍വഹിച്ചത്. 10 ക്വിന്റല്‍ പുഷ്പങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചടങ്ങിനായി ക്ഷേത്രം അലങ്കരിച്ചതെന്ന് ഭാരവാഹികളിലൊരാള്‍ പറഞ്ഞു.

കേദാര്‍നാഥ്, ബദരീനാഥ്, ഗംഗോത്രി, യമുനോത്രി എന്നീ നാല് പ്രശസ്ത ഹിമാലയന്‍ ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ എല്ലാ വര്‍ഷവും ഏപ്രില്‍, മെയ് മാസങ്ങളിലാണ് തുറക്കുന്നത്. ഗംഗോത്രി, യമുനോത്രി ആരാധനാലയങ്ങള്‍ ഏപ്രില്‍ 26-ന് അക്ഷയ് ത്രിതിയയില്‍ തുറന്നു. മെയ് 15-ന് ബദരീനാഥ് ക്ഷേത്രവും തുറക്കും.

നേരത്തെ ക്ഷേത്രം തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായുള്ള പഞ്ചമുഖി ഡോളി യാത്ര ചടങ്ങ് നടന്നിരുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാല്‍ തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ ആരുടെയും സാന്നിധ്യം ചടങ്ങിനുണ്ടായിരുന്നില്ല.

വെറും അഞ്ച് പുരോഹിതര്‍ പഞ്ചമുഖി വിഗ്രഹം പല്ലക്കിലേന്തി കേദാര്‍നാഥ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ ശക്തമായ മഞ്ഞുവീഴ്ചയുടെ സമയമായതിനാല്‍ 10 അടിയോളം ഉയരത്തില്‍ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മഞ്ഞിന് പുറത്തുകൂടിയാണ് ഇവര്‍ ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായ ചടങ്ങ് നടത്തിയത്.

ഗംഗോത്രി, യമുനോത്രി, ബദരീനാഥ്, കേദാര്‍നാഥ് എന്നീ നാല് പുണ്യ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള തീര്‍ത്ഥാടനമായ ചാര്‍ധാം യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ചടങ്ങാണിത്. സാധാരണഗതിയില്‍ ആയിരക്കണക്കിന് തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ ഇതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാന്‍ എത്താറുള്ളതാണ്. തന്ത്രപ്രധാന മേഖലയായതിനാല്‍ കരസേനയുടെ കുമോവ് ബറ്റാലിയനാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുക.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ ഇത്തവണ ചാര്‍ധാം തീര്‍ത്ഥാടനം നടക്കുകയില്ലെന്നാണ് വിവരം. പകരം അതാത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ആചാരപ്രകാരമുള്ള ചടങ്ങുകള്‍ നടക്കും. നിലവില്‍ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ തുറക്കുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ മുഖ്യ അജണ്ടയെന്നും ബാക്കിയൊക്കെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം അനുസരിച്ചിരിക്കുമെന്നും അധികൃതര്‍ പറയുന്നു.

