മുംബൈ: പോലീസ് സേനയിലെ മറ്റു യൂണിറ്റുകളില്‍ ഉള്ളതിനേക്കാള്‍ കോവിഡ് മരണങ്ങള്‍ മുംബൈയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതിന് കാരണം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാരോഗ്യമാണെന്ന് പഠനം. കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍, ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ സേനയിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ നിയോഗിക്കാന്‍ പോലീസ് വകുപ്പ് നിര്‍ദേശിച്ചതായി ഒരു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. പ്രായമായവരെ അപേക്ഷിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരില്‍ രോഗമുക്തി നിരക്ക് കൂടുതലായതിനാലാണ് രോഗവ്യാപന സാധ്യതയുളള പ്രദേശങ്ങളില്‍ ചെറുപ്പക്കാരെ നിയോഗിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

'കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച് മരിച്ച പോലീസുകാരില്‍ ഭൂരിഭാഗം പേര്‍ക്കും മറ്റുരോഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സേനയുടെ മൊത്തത്തിലുളള ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ഞങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നീണ്ട ഡ്യൂട്ടി സമയം, മോശം ഭക്ഷണം, ജീവിത സാഹചര്യങ്ങള്‍, വ്യായാമക്കുറവ് തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാല്‍ സാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ പോലും അവര്‍ രോഗത്തിന് സമീപമാണ്.' ജോയിന്റ് കമ്മിഷണര്‍ നവല്‍ ബജാജ് പറയുന്നു.

വൈറസ് ബാധയേല്‍ക്കാനിടയുളള സാഹചര്യങ്ങളില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കുന്നതും അണുബാധക്ക് കാരണമായേക്കാമെന്നും അതിനാല്‍ അപകടസാധ്യത കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ സ്ഥലങ്ങളില്‍ മാറി മാറി വരുന്ന രീതിയില്‍ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കണമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാന്‍ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം വിശ്രമം അനുവദിക്കണമെന്നും നിര്‍ദേശമുണ്ട്. ഇക്കാരണത്താല്‍ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണില്‍ ഒരു പോലീസുകാരനെ മൂന്നുദിവസത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കില്ലെന്നും മൂന്നാം ദിവസം അവധി നല്‍കുമെന്നും നവല്‍ ബജാജ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കോവിഡ് 19 മഹാമാരി ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി ബാധിച്ചത് പോലീസ് സേനയെ ആണെന്ന് പഠന റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. നിരവധി പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് രോഗം ബാധിച്ചു. 55 വയസ്സും അതില്‍കൂടുതലുമുളള പോലീസുകാരെ അവധിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സായുധപോലീസില്‍ നിന്നുളളവരെയാണ് പതിവ് പോലീസ് ഡ്യൂട്ടിയില്‍ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ട്രാഫിക് പോലീസിന് സായുധപോലീസില്‍ നിന്നോ, മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പില്‍ നിന്നോ പകരക്കാരെ ലഭിച്ചില്ല. ശാരീരികാധ്വാനം കൂടുതലുളള ജോലിയും, അന്തരീക്ഷമലിനീകരണം ഉള്‍പ്പടെയുളള പ്രശ്‌നങ്ങളും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനാല്‍ അവരുടെ ആരോഗ്യം പൊതുവേ മോശമാണ്.

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ 3,91,440 കോവിഡ് 19 കേസുകളാണ് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 14,165 പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

