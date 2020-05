ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്ക്ഡൗണില്‍ വിവിധയിടങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താന്‍ അനുമതിയാവശ്യപ്പെട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി അയച്ച ബസുകളുടെ പട്ടികയില്‍ ഓട്ടോറിക്ഷകളും മിനി കാറുകളും ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ബിജെപി.

മുഖ്യമന്ത്രി ആദിത്യനാഥിന് കൈമാറിയ പട്ടികയില്‍ ഓട്ടോറിക്ഷകളും സ്‌കൂട്ടറുകളും ഗുഡ്‌സ് വാഹനങ്ങളും ഉള്ളതായി മന്ത്രി സിദ്ധാര്‍ഥ് നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു. തികച്ചും നിര്‍ഭാഗ്യകരമായ കാര്യമാണിതെന്നും ഇത്തരമൊരു തട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് സോണിയ ഗാന്ധി വിശദീകരണം നല്‍കണമെന്നും മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവത്തില്‍ പ്രാഥമികാന്വേഷണം നടത്തിയതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തൊഴിലാളികളെ സഹായിക്കണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസിന് ഉദ്ദേശമില്ലെന്നും നാളുകളായി അഴിമതിയ്ക്ക് പേര് കേട്ട പാര്‍ട്ടിയാണെന്നും സിദ്ധാര്‍ഥ് നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു. കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടി വെറുമൊരു വ്യാജപാര്‍ട്ടിയാണെന്നും സിങ്ങ് പറഞ്ഞു.

പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി നല്‍കിയ പട്ടികയില്‍ ആംബുലന്‍സുകളും ട്രാക്ടറുകളും സ്‌കൂട്ടറുകളും കാറുകളുമുണ്ടെന്ന ബിജെപി നേതാവ് സമ്പിത് പത്ര ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

प्रियंका वाड्रा ने जो “तथाकथित” बसों की लिस्ट सौंपी है ..उसमें काफ़ी गाड़ियाँ “unfit” है ..कुछ Ambulance है,कुछ Car,कुछ ट्रैक्टर और स्कूटर

RJ 27 PA 9852 ambulance

RJ14TD 1446 CAR

RJ40PA 0186 THREE Wheeler

RJ40PA 0123 AUTO RICSHA

RJ34 PA 2938 AUTO

RJ14PA 1932 AUTO

इस में भी घोटाला — Sambit Patra (@sambitswaraj) May 19, 2020

കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്കായി പ്രത്യേക ബസുകള്‍ ഓടിക്കാന്‍ യുപി സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കിയതായി പ്രിയങ്കയുടെ ഓഫീസ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. 1,000 ബസുകള്‍ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഹാജരാക്കണമെന്ന് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി വൈകി സര്‍ക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും പ്രിയങ്കയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.

