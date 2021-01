ലഖ്‌നൗ: കേന്ദ്ര കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരേയുള്ള കര്‍ഷക പ്രതിഷേധത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാത്ത നേതാക്കള്‍ക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിച്ച് പടിഞ്ഞാറന്‍ യു.പിയിലെ ഭാഗ്പത് ജില്ലയിലെ സരൂര്‍പൂര്‍ കല ഗ്രാമം. ഗ്രാമത്തില്‍ ബുധനാഴ്ച ചേര്‍ന്ന 36 ജാതി വിഭാഗങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് യോഗത്തിലാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച തീരുമാനമെടുത്തത്.

കര്‍ഷക പ്രതിഷേധത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാത്ത രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി, കര്‍ഷക സംഘടനാ നേതാക്കളെ പഞ്ചായത്ത് ഐക്യകണ്‌ഠേന അപലപിക്കുന്നതായും അത്തരക്കാര്‍ക്ക് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം വിലക്കന്‍ തീരുമാനിച്ചതായും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത കര്‍ഷകന്‍ സുഭാഷ് നയിന്‍ പറഞ്ഞു. അതിജീവനത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കാന്‍ കഴിയില്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ നേതാക്കളുടെ പ്രസക്തി എന്താണെന്നും സുഭാഷ് ചോദിച്ചു.

അവശ്യ സാധനങ്ങളുമായി ജനുവരി 16ന് ഡല്‍ഹിയില്‍ പ്രതിഷേധം നയിക്കുന്ന കര്‍ഷകരെ സന്ദര്‍ശിക്കാനും ഗ്രാമത്തിലെ ഓരോ കുടുംബത്തില്‍ നിന്നും അവരുടെ ജാതിയും സമുദായവും നോക്കാതെ സംഭാവനകള്‍ സ്വീകരിക്കാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു.

ഇതിനോടകം ഗ്രാമവാസികളില്‍ നിന്ന് 4.5 ലക്ഷം രൂപ സംഭാവന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവശ്യസാധനങ്ങള്‍ ഡല്‍ഹിയിലെത്തിക്കാന്‍ ഒമ്പത് ട്രാക്ടറുകള്‍ ഗ്രാമവാസികള്‍ നല്‍കിയതായും കര്‍ഷക നേതാവ് വ്യക്തമാക്കി. ഒരുപാര്‍ട്ടിയുമായും തങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധമില്ലെന്നും ഗ്രാമവാസികള്‍ പറയുന്നു.

