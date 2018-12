മധുരൈ: നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഒറ്റയടിക്ക് വിലയിരുത്താനാവില്ലെന്ന് യോഗ ഗുരു ബാബാ രാംദേവ്. രാജ്യത്തിന്റെ അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി ആരാകുമെന്ന് പറയാന്‍ എളുപ്പമല്ല. നരേന്ദ്ര മോദി ഒരിക്കല്‍ കൂടി പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്ന കാര്യത്തില്‍ ഉറപ്പില്ലെന്നും രാംദേവ് വ്യക്തമാക്കി.

താന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും ആരേയും പിന്തുണക്കുകയോ എതിര്‍ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയെ ഒരു വര്‍ഗീയ രാജ്യമാക്കാനോ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കാനോ ഉദ്ദേശമില്ല. ആത്മീയ ഇന്ത്യയും ആത്മീയ ലോകവും പടുത്തുയര്‍ത്തുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും രാംദേവ് വ്യക്തമാക്കി.

ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമിയിലെ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മധുരൈയില്‍ മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

