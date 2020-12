കൊല്‍ക്കത്ത: തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ട് ബിജെപിയിലെത്തിയ മുകുള്‍ റോയ്, സുവേന്ദു അധികാരി എന്നിവര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട നാരദ സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷന്റെ വീഡിയോ ഔദ്യോഗിക യൂട്യൂബ് ചാനലില്‍നിന്ന് ബിജെപി നീക്കിയെന്ന് ആരോപണം. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് ബിജെപിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശവുമായി തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എം.പി മഹുവ മോയിത്ര രംഗത്തെത്തി. ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നാലുടന്‍ ആര്‍ക്കും പരിശുദ്ധനായി മാറാം എന്ന് അവര്‍ പരിഹസിച്ചു.

'നാദര ഒളിക്യാമറ വീഡിയോ യൂട്യൂബ് ചാനലില്‍നിന്ന് ബിജെപി നീക്കിയെന്നാണ് ആരോപണം. അമിത് ഷായുടെ മാന്ത്രിക അലക്ക് യജ്ഞം പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ തുടരുകയാണ്. ബിജെപിയില്‍ ചേരുന്നവരെയെല്ലാം എത്രയും വേഗം കഴുകി സംശുദ്ധരാക്കി മാറ്റും' - ബിജെപിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ട് പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് മഹുവ മോയിത്ര ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

എന്നാല്‍ ബിജെപി പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ യൂണിറ്റിന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജില്‍നിന്ന് വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്തിട്ടില്ല. പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച തുക തന്റെ ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കണമെന്ന് മുകുള്‍ റോയ് ഒരാളോട് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നത് വീഡിയോയില്‍ കാണാം. 2016 ല്‍ നടന്ന ഒളിക്യാമറ ഓപ്പറേഷനില്‍ കുറ്റാരോപിതല്‍ ആയവരുടെ പേരുവിവരങ്ങളും ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജില്‍നിന്ന് ബിജെപി നീക്കിയിട്ടില്ല.

So @BJP allegedly removes Narada sting video from its YouTube channel



Amit Shah’s magical laundry drive continues through WB- join the BJP- emerge freshly washed & spanking clean! pic.twitter.com/iAV4Dgq3C0