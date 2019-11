മുംബൈ: രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിലേക്ക്. ബിജെപിയുമായി തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ് എന്‍സിപിയുമായി ചേര്‍ന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് പിന്തുണയോടെ സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കാനുള്ള ശിവസേനയുടെ നീക്കം പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് എന്‍സിപിയെ സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കാന്‍ ഗവര്‍ണര്‍ ഭഗത് സിങ് കോഷിയാരി ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കാന്‍ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചക്കുള്ളില്‍ അറിയിക്കണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിച്ച് രാജ്ഭവനില്‍ നിന്ന് എന്‍സിപിക്ക് കത്ത് ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കാനുള്ള അംഗബലം തങ്ങള്‍ക്കില്ലെന്ന് എന്‍സിപി ചൊവ്വാഴ്ച ഗവര്‍ണറെ അറിയിക്കുമെന്നാണ് അവസാനം പുറത്തുവരുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍.

എന്‍സിപിയും സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരണത്തില്‍ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണെങ്കില്‍ സാങ്കേതികത്വത്തിന്റെ പേരില്‍ നാലാമത്തെ കക്ഷിയായ കോണ്‍ഗ്രസിനെ ഗവര്‍ണര്‍ ക്ഷണിച്ചേക്കും. അതല്ലെങ്കില്‍ എന്‍സിപിയുടെ മറുപടിക്ക് ശേഷം മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിന് ഗവര്‍ണര്‍ ചൊവ്വാഴ്ച കേന്ദ്രത്തിന് ശുപാര്‍ശ ചെയ്യും. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം നിലവില്‍ വരും.

തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപി- ശിവസേന സഖ്യത്തിന് അനുകൂലമായ ജനവിധിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം തുല്യമായി പങ്കിടണമെന്ന ശിവസേനയുടെ നിര്‍ബന്ധത്തിന് ബിജെപി വഴങ്ങാതിരുന്നതോടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതില്‍ പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുത്തത്.

ശിവസേനയുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരണത്തില്‍ നിന്ന് ബിജെപി ഞായറാഴ്ച പിന്മാറിയിരുന്നു. പിന്നാലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ കക്ഷിയായ ശിവസേനയെ ഗവര്‍ണര്‍ സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കാന്‍ ക്ഷണിച്ചു. സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരണത്തിന് ശിവസേന എന്‍സിപിയുടെയും കോണ്‍ഗ്രസിന്റെയും പിന്തുണ തേടിയിരുന്നുവെങ്കിലും ശിവസേനയെ പിന്തുണയ്‌ക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്‍ഡ് നിലപാടെടുത്തു. ഇതോടെ ശിവസേനയുമായി ചേരാന്‍ അരമനസുമായി നിന്ന എന്‍സിപിയും പിന്മാറി.

എന്‍സിപിയുടെയും കോണ്‍ഗ്രസിന്റെയും പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാന്‍ സാധിക്കാതെ വന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് ശിവസേന സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കാന്‍ രണ്ടുദിവസത്തെ സാവകാശം ഗവര്‍ണറെ കണ്ട് തേടിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ സമയം നീട്ടി നല്‍കാനാകില്ലെന്ന് അറിയിച്ച ഗവര്‍ണര്‍ ഭഗത് സിങ് കോഷിയാരി എന്‍സിപിക്ക് കത്ത് നല്‍കി. സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് എന്‍സിപി ഇപ്പോളെടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട്.

25 വര്‍ഷം നീണ്ടുനിന്ന സഖ്യം അവസാനിപ്പിച്ചാണ് ശിവസേന ബിജെപിയുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ടില്‍ നിന്ന് പുറത്തുവന്നത്. സേനയുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലെ അംഗമായ അരവിന്ദ് സാവന്ത് രാജിവെക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം വരികയാണെങ്കില്‍ പന്ത് വീണ്ടും ബിജെപിയുടെ കോര്‍ട്ടിലെത്തും. ഒന്നുകില്‍ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിച്ച് പത്തിമടക്കി ബിജെപി പാളയത്തിലേക്ക് തിരികെ വരികയോ അല്ലെങ്കില്‍ ഒറ്റപ്പെടുകയോ എന്ന രണ്ട് വഴികള്‍ മാത്രമാണ് ശിവസേനയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ളത്.

രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിന്റെ കാലയളവില്‍ മറ്റ് പാര്‍ട്ടികളെ പിളര്‍ത്തി ബിജെപി അധികാരത്തില്‍ എത്താന്‍ ശ്രമിച്ചേക്കുമെന്ന ആശങ്ക നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്.

കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന ഘടകത്തിനുള്ളില്‍ ശിവസേന സര്‍ക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കാമെന്ന നിലപാടിനാണ് പ്രാമുഖ്യം. ഈ നീക്കത്തെ സിപിഎമ്മും പിന്തുണച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ കേരളമുള്‍പ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നേതാക്കളും ഹൈക്കമാന്‍ഡും എതിര്‍ത്തതോടെയാണ് ശിവസേനയ്ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കേണ്ടതില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചത്. ശിവസേനയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് ആത്മഹത്യാപരമാണെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നിലപാട്.

അതേസമയം സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശിവസേനയെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന നിലപാടുള്ള എന്‍സിപിയുമായി ചര്‍ച്ച തുടരുമെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് വര്‍ക്കിങ് കമ്മിറ്റി പുറത്തുവിട്ട വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നത്.

288 അംഗ നിയമസഭയില്‍ 105 അംഗങ്ങളുള്ള ബിജപിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷി. സ്വതന്ത്രരുള്‍പ്പെടെ 125 അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയാണ് ബിജെപി അവകാശപ്പെടുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ വലിയ കക്ഷിയായ ശിവസേനയ്ക്ക് 56 അംഗങ്ങളും മൂന്നാമത്തെ കക്ഷിയായ എന്‍സിപിക്ക് 54 അംഗങ്ങളുമാണുള്ളത്. കോണ്‍ഗ്രസിന് 44 അംഗങ്ങളാണുള്ളത്.

ബിജെപി- ശിവസേന സഖ്യം വീണ്ടും തുടര്‍ന്നാല്‍ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഭരണ പ്രതിസന്ധി അവസാനിക്കും. എന്നാല്‍ ബിജെപിയുമായി കൂടാനില്ലെന്ന നിലപാടില്‍ ശിവസേന ഉറച്ചുനിന്നാല്‍ എന്‍സിപി, കോണ്‍ഗ്രസ് എന്നിവരുടെ പിന്തുണയില്ലാതെ ശിവസേനയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരണം സാധ്യമാകില്ല. നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സൂചനകള്‍ ഈ സമവാക്യം യാഥാര്‍ഥ്യമാകില്ലെന്ന വിവരങ്ങളാണ് നല്‍കുന്നത്. അല്ലെങ്കില്‍ എന്‍സിപി- കോണ്‍ഗ്രസ് സഖ്യസര്‍ക്കാരിനെ ശിവസേന പുറത്തുനിന്ന് പിന്തുണയ്‌ക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ നഷ്ടം ശിവസേനയ്ക്ക് തന്നെയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിന്റെ പേരില്‍ ബിജെപി ബാന്ധവം അവസാനിപ്പിച്ച ശിവസേനയ്ക്ക് സര്‍ക്കാരില്‍ പങ്കാളിയാകാതെ പുറത്തിരിക്കേണ്ടി വരും.

Content Highlights: Political Crisis; Maharashtra may go to President's rule