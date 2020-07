സാത്താന്‍കുളം പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെ ലോക്കപ്പില്‍ ക്രൂരപീഡനത്തിന് വിധേയരായതിനെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു ആ അച്ഛന്റെയും മകന്റെയും മരണം. കാക്കിയുടെ ക്രൂരത ക്ഷതങ്ങളായി അവരുടെ ദേഹങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ജയരാജന്റെയും ബെന്നിക്‌സിന്റെയും മരണത്തിന് കാരണക്കാരായ അഞ്ചു പോലീസുകാര്‍ അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നു. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പ്രകാരം അനുവദിക്കപ്പെട്ട സമയം കഴിഞ്ഞും കട പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ചു എന്നതായിരുന്നു ജയരാജും ബെന്നിക്‌സും ചെയ്ത 'മഹാപാതകം'.

സാത്താന്‍കുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ശ്രീധര്‍, രണ്ട് എസ്.ഐ.മാര്‍, രണ്ട് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍മാര്‍ എന്നിങ്ങനെ അഞ്ചുപേരെയാണ് സി.ബി.സി.ഐ.ഡി. അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. രാജ്യവ്യാപകമായി ഉയര്‍ന്ന പ്രതിഷേധവും മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടലും ഫലം കാണുകയായിരുന്നു.

അറസ്റ്റിലായ സാത്താന്‍കുളം സ്‌റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാര്‍

ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ശ്രീധറിനെ കൂടാതെ എസ്.ഐ.മാരായ ബാലകൃഷ്ണന്‍, രഘു ഗണേഷ്, കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍മാരായ മുത്തുരാജ്, മുരുകന്‍ എന്നിവരുടെ അറസ്റ്റ് വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം രേഖപ്പെടുത്തി. കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് അഞ്ച് പോലീസുകാരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

കടയടപ്പിക്കാന്‍ പോയപ്പോള്‍ ജയരാജ് അക്രമിച്ചു എന്ന് പരാതി നല്‍കിയ പോലീസുകാരനാണ് മുത്തുരാജ്. ഇന്‍ക്‌സ്‌പെക്ടര്‍ ശ്രീധറിനെ രക്ഷിക്കാന്‍ പോലീസിലെ ഉന്നതര്‍ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു എന്നാല്‍ രാവിലെ എട്ടു മണിയോടെ ശ്രീധരിന്റെ അറസ്റ്റും രേഖപ്പെടുത്തി.

സ്റ്റേഷനില്‍ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് എട്ട് പോലീസുകാരില്‍ നിന്ന് മൊഴിയെടുക്കുന്നു. നേരത്തേ ഒരു വനിതാ കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ക്കെതിരെ മൊഴി നല്‍കിയിരുന്നു. മറ്റൊരു പോലീസുകാരനും സംഭവത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥ അന്വേഷണ സംഘത്തോട് വിശദീകരിച്ചു.

കേസില്‍ പോലീസിനെ സഹായിക്കാന്‍ പ്രഗത്ഭ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കണം എന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ മധുര ബെഞ്ച് സര്‍ക്കാരിനോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. അറസ്റ്റിലായ അഞ്ച് പോലീസുകാരെയും റിമാന്‍ഡ് ചെയ്ത് ജയിലിലേക്കയച്ചു.

പ്രതികളായ പോലീസുകാര്‍ക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തി കേസെടുക്കണമെന്ന ജയരാജിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ മൊഴി നല്‍കിയ കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍മാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം എന്ന് കോടതി സര്‍ക്കാരിനോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഒരു കേസിലും നടത്താത്ത അപൂര്‍വ്വമായ ഇടപെടലാണ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ മധുര ബെഞ്ച് തൂത്തുക്കുടിക്കേസില്‍ നടത്തുന്നത്.

മജിസ്റ്റീരിയല്‍ അന്വേഷണം, പോലീസുകാര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുക്കാനുള്ള തെളിവുണ്ട് എന്ന നിരീക്ഷണം, സാത്താന്‍കുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ സന്ദീപ് നന്ദൂരിയോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചത്, ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെയുള്ള കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടി, പോലീസിനെതിരെ മൊഴി നല്‍കിയവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തണം എന്ന നിര്‍ദ്ദേശം, കേസ് നടത്തിപ്പിന് പ്രഗത്ഭ അഭിഭാഷകരെ ചുമതലപ്പെടുത്തണ എന്ന നിര്‍ദ്ദേശം, സിബിഐ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയം വരെ കേസ് സി.ബി.സി.ഐ.ഡി. അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്ന ഉത്തരവ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം കോടതിയുടെ ഗുണപരമായ ഇടപെടലിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ്.

ജൂണ് 19നാണ് സംഭവത്തിന്റെ തുടക്കം. ലോക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പ്രകാരം അനുവദിക്കപ്പെട്ട സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും മൊബൈല്‍ കട അടച്ചില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജയരാജന്‍ എന്ന 61 വയസ്സുള്ള വ്യാപാരിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തു. അച്ഛനെ പോലീസ് പിടിച്ചതറിഞ്ഞ് എത്തിയ ബെന്നിക്‌സ് കണ്ടത് പോലീസുകാര്‍ ജയരാജനെ മര്‍ദ്ദിക്കുന്നതാണ്.

പോലീസിനെ അക്രമിച്ചു, അസഭ്യം വിളിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞ് ബെന്നിക്‌സ് എന്ന 31 വയസ്സുകാരനെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ വച്ചു. പിന്നീട്, അതിക്രൂരവും പ്രാചീനവുമായ പോലീസ് അതിക്രമത്തിന് ഇരുവരും വിധേയരായി. ആദ്യം നഗ്നരാക്കി. പിന്നീട് നടന്ന സംഘം ചേര്‍ന്നുള്ള മര്‍ദ്ദനത്തിലും ഉരുട്ടലിലും ആന്തരിക അവയവങ്ങള്‍ക്ക് വരെ ക്ഷതം സംഭവിച്ചു.

ഇരുമ്പുകമ്പിയും ലാത്തിയും ഉപയോഗിച്ച് മലദ്വാരത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മുറിവേല്‍പ്പിച്ചു, രണ്ട് ദിവസം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ വെച്ച് പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം മജിസ്‌ട്രേറ്റിന് മുന്നില്‍ ഹാജരാക്കി, റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു. കോവിഡ് സാഹചര്യം ആയതിനാല്‍ മജിസ്‌ട്രേട്ട് ഇരുവരേയും നേരിട്ട് കാണാതെ, വീടിന്റെ മുകളിലത്തെ നിലയില്‍ ഇരുന്ന് റിമാന്‍ഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവിട്ടു.

ദേഹപരിശോധനയ്ക്കായി സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വഴി തന്നെ രക്തസ്രാവം കാരണം ജയരാജന്റെയും ബെന്നിക്‌സിന്റെയും വസ്ത്രങ്ങള്‍ നാല് തവണ മാറ്റേണ്ടി വന്നു എന്ന് ജയരാജന്റെ ഭാര്യയും ബെന്നിക്‌സിന്റെ അമ്മയുമായ ശെല്‍വ റാണി പറയുന്നു.

തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെ സബ്ജയിലില്‍ വെച്ച് നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെട്ട ബെന്നിക്‌സിനെ ഉടന്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പക്ഷേ മരിച്ചു. കടുത്ത പനിയും ശ്വാസ തടസ്സവവും അനുഭവപ്പെട്ട ജയരാജനെയും ആശുപത്രിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ചൊവ്വാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ 4.30ന് മരിച്ചു. ഇരുവരും ജയിലിലേക്ക് വരുമ്പോള്‍ത്തന്നെ അവശരായിരുന്നുവെന്ന് ജയിലധികൃതരുടെ മൊഴിയുമുണ്ട്. സംഭവത്തില്‍ വലിയ പ്രതിഷേധം തമിഴ്‌നാട്ടിലാകെ അലയടിച്ചത് ഭരണപ്പാര്‍ട്ടിയായ അണ്ണാ ഡി.എം.കെ.യെയും പ്രതിരോധത്തിലാഴ്ത്തിയിരുന്നു.

