കൊല്‍ക്കത്ത: പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമായ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മാല്‍ഡയും മുര്‍ഷിദാബാദും സന്ദര്‍ശിക്കാനെത്തിയ ബിജെപി പ്രതിനിധി സംഘത്തെ പോലീസ് തടഞ്ഞു. രണ്ട് എം.പിമാരെ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. ബിജെപി എംപിമാരായ നിഷിത് പ്രമാണിക്, ഖഗന്‍ മുര്‍മുര്‍മു എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിനിധി സംഘങ്ങളെയാണ് പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ പോലീസ് തടഞ്ഞത്. മാല്‍ഡ ജില്ലയിലെ സംഘര്‍ഷ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകാന്‍ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് രണ്ട് എം.പിമാരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രദേശത്തെ ക്രമസമാധാന നില വീണ്ടും വഷളാകുമെന്ന ആശങ്കയെ തുടര്‍ന്നാണ് എം.പിമാരെ തടഞ്ഞതെന്നാണ് വിശദീകരണം. നാല് ദിവസം തുടര്‍ച്ചയായി അക്രമ സംഭവങ്ങള്‍ അരങ്ങേറിയ പ്രദേശം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു.

അതിനിടെ, ബിജെപി ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കൈലാഷ് വിജയ്‌വര്‍ജിയ, സൗമിത്ര ഖാന്‍ എം.പി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തെ മുര്‍ഷിദാബാദ് ജില്ലയില്‍ പോലീസ് തടഞ്ഞു. പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജി ആരോപിച്ചു.

