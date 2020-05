പന്ന: രൂക്ഷമായ വെട്ടുകിളി ആക്രമണമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നേരിടുന്നത്. ഇവയെ നശിപ്പിക്കാന്‍ ആവുന്ന വിദ്യകളെല്ലാം പ്രയോഗിക്കുകയാണ് കര്‍ഷകരും ഭരണകൂടവും. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ വെട്ടുകിളികളെ ഭയപ്പെടുത്താന്‍ പോലീസ് സൈറന്‍ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ പന്ന ജില്ലാ ഭരണകൂടം. പന്ന ടൈഗര്‍ റിസര്‍വില്‍ കാണപ്പെട്ട പ്രാണികള്‍ പ്രദേശത്തെ കാട്ടുചെടികളെയും മരങ്ങളെയും വ്യാപകമായി ആക്രമിച്ചിരുന്നു.

വിളകള്‍ക്ക് നാശം വരാതിരിക്കാന്‍ ഭരണകൂടം ഈ രീതി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെട്ടുകിളികളെ ഭയപ്പെടുത്താന്‍ പോലീസ് സൈറന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച പന്ന അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍ ഓഫീസര്‍ സുമന്‍ പറഞ്ഞു. ഇതുവഴി കാര്‍ഷിക വിളകളുടെ നഷ്ടം കുറയ്ക്കാന്‍ സാധിച്ചു. വിളകളെ നശിപ്പിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് പ്രാണികളെ തടയുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗം ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുകയോ കീടനാശിനികള്‍ തളിക്കലോ ആണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വെട്ടുകിളി നിയന്ത്രണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കൃഷി, കര്‍ഷകക്ഷേമ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. രാജസ്ഥാന്‍, പഞ്ചാബ്, ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ വെട്ടുകിളി നിയന്ത്രണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കൃഷി മന്ത്രാലയം പത്രക്കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു.

#WATCH Madhya Pradesh: Swarms of locusts being scared away by the district administration in Panna, using police sirens yesterday. pic.twitter.com/rEcXXsMXq1 — ANI (@ANI) May 28, 2020

Content Highlights: Police sirens being used to scare away locust swarms in MP's Panna