ന്യൂഡൽഹി: ശബരിമലയില്‍ പ്രവേശിച്ച ബിന്ദുവിനും കനകദുര്‍ഗയ്ക്കും സംരക്ഷണം നൽകണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. ബിന്ദുവിന്റെയും കനകദുര്‍ഗയുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്.

ജീവനു ഭീഷണിയുള്ളതിനാല്‍ മുഴുവന്‍ സമയ സുരക്ഷ ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ബിന്ദുവും കനകദുര്‍ഗയും ഹര്‍ജി നല്‍കിയത്. ശബരിമല ദര്‍ശനത്തിനുശേഷം നേരിട്ട ശാരീരിക ആക്രമണങ്ങളും സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലെ അധിക്ഷേപങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇരുവരും വ്യാഴാഴ്ച ഹര്‍ജിനല്‍കിയത്. ഹ്രസ്വ സമയം കൊണ്ടു തന്നെ ഹര്‍ജിയില്‍ കോടതി ഉത്തരവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാരിനോട് പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നല്‍കാന്‍ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ശുദ്ധിക്രിയ സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളിലേക്കൊന്നും കോടതി കടന്നില്ല. മറ്റ് ആവശ്യങ്ങള്‍ പുന:പരിശോധന ഹര്‍ജി പരിശോധിക്കുന്ന വേളയില്‍ പരിഗണിക്കാമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

ബിന്ദുവിനും കനകദുര്‍ഗയ്ക്കും സംരക്ഷണം നല്‍കുന്നുണ്ടെന്നാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയോട് പറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ പൂര്‍ണ്ണമായ സംരക്ഷണം നല്‍കണമെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പ്രത്യേക സൗകര്യം ദര്‍ശനത്തിനായി ഇവര്‍ക്ക് ഒരുക്കിയതിനെ വിമര്‍ശിച്ച നിരീക്ഷക സമിതിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടും സര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

"ശബരിമലയിലെത്തുന്ന എല്ലാ യുവതികള്‍ക്കും സുരക്ഷ നല്‍കാന്‍ അധികൃതര്‍ക്കു നിര്‍ദേശം നല്‍കണം. യുവതികള്‍ പ്രവേശിച്ചാല്‍ ശുദ്ധിക്രിയ നടത്തുന്നത് ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമായും കോടതിവിധിയുടെ ലംഘനമായും പ്രഖ്യാപിക്കണം". ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നവര്‍ക്കെതിരേ നിയമനടപടി വേണം എന്നീ ആവശ്യങ്ങളായിരുന്നു ഹര്‍ജിയില്‍ ഉന്നയിച്ചത്. ദര്‍ശനത്തിനുശേഷം വീട്ടിലെത്തിയ തന്നെ ഭര്‍തൃമാതാവ് ആക്രമിച്ചെന്ന് കനകദുര്‍ഗ കഴിഞ്ഞദിവസം പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു.

ദളിത് ആയ തന്നെ ശുദ്ധിക്രിയയിലൂടെ തന്ത്രി അപമാനിച്ചുവെന്ന് ബിന്ദു ഹർജിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. സുപ്രീംകോടതി വിധി ഇതുവരെ നടപ്പാക്കിയില്ല എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ശുദ്ധിക്രിയയെന്നും തന്ത്രിയുടെ നടപടി കോടതിയലക്ഷ്യമാണെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാക്കാനല്ല ദര്‍ശനം നടത്തിയത്. സ്ത്രീയെന്ന നിലയിലുള്ള പൗരാവകാശം വിനിയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. ജീവനു ഭീഷണിയുള്ളതിനാല്‍ ഒളിവില്‍ കഴിയേണ്ടിവന്നു. സമാധാനപരമായി വീണ്ടും മലകയറാന്‍ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും യുവതികള്‍ ഇന്നലെ ഹര്‍ജി സമര്‍പ്പിക്കവെ കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. അഭിഭാഷക ഇന്ദിര ജയ്സിങ്ങാണ് ഇവര്‍ക്കുവേണ്ടി ഹാജരായത്.

