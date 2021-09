മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രിയുടെ രണ്ടാം ഭാര്യയെന്ന അവകാശവാദവുമായി രംഗത്തെത്തിയ യുവതിയുടെ വീട്ടിൽ പോലീസ് റെയ്ഡ്. ഉദ്ധവ് താക്കറെ മന്ത്രി സഭയിലെ എൻസിപി മന്ത്രി ധനഞ്ജയ് മുണ്ടെയുടെ രണ്ടാം ഭാര്യ എന്നവകാശപ്പെട്ടു രംഗത്തെത്തിയ യുവതിയുടെ വീട്ടിലാണ് പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്.

പോലീസ് ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് സുനിൽ ജയ്ഭായിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ ടീമാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. സംഘം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ എസ് വി റോഡിലെ സാന്താക്രൂസിലെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി എന്ന് പ്രാദേശിക പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉദ്ധരിച്ച് പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

അതേസമയം യുവതിയെ നേരത്തെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. സുപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താനുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കി വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു യുവതിയുടെ അറസ്റ്റ്. യുവാവിനെ കൈയേറ്റം ചെയ്യുകയും ജാതീയാധിക്ഷേപം നടത്തുകയും ചെയ്തുവെന്ന കുറ്റത്തിനാണ് ഇവരെ ബീഡ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നാലെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ യുവതിയുടെ കാറിൽ നിന്ന് തോക്ക് കണ്ടെടുത്തതായാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

മന്ത്രിയ്ക്കെതിരെ പീഡന പരാതിയുമായാണ് യുവതി ആദ്യം രംഗത്തെത്തിയത്. എന്നാൽ ഇതിന് പിന്നാലെ വിവാഹേതര ബന്ധം മന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

ബന്ധത്തിൽ ധനഞ്ജയ് മുണ്ടെയ്ക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട്. ഈ ബന്ധം തന്റെ ഭാര്യയും കുടുംബാംഗങ്ങളും അംഗീകരിച്ചതാണ് എന്ന് മന്ത്രി പറയുന്നു. രേഖകളിൽ പിതാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് തന്റെ പേര് തന്നെയാണെന്നും അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ട സഹായങ്ങൾ താൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും മുണ്ടെ പറയുന്നു.

മന്ത്രി ആയതിന് പിന്നാലെ ഉയർന്നു വന്ന ആരോപണം താറടിച്ചു കാണിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് മന്ത്രി പറയുന്നത്. പീഡന പരാതിയുമായി യുവതി രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് മന്ത്രി വിവാഹേതര ബന്ധം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയത്.

പീഡന പരാതിയുമായി യുവതി രംഗത്തെത്തിയതോടെ ബിജെപി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഉള്ള കാര്യം മന്ത്രി സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ മറച്ചു വെച്ചു എന്നാണ് ബിജെപി പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.

Content Highlights: Police search house of woman who claims to be second wife of Maha minister