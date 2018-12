ഷിംല: കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കും സഹോദരി പ്രിയങ്ക വദ്രയ്ക്കുമെതിരേ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെ അധിക്ഷേപ പരാമര്‍ശം നടത്തിയ ആള്‍ക്കെതിരെ പോലീസ് എഫ് ഐ ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു.

ഷിംല സ്വദേശിയായ രണ്‍ബീര്‍ സിങ് നേഗി എന്നയാള്‍ക്കെതിരെയാണ് ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ് യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ മനീഷ് ഠാക്കൂറിന്റെ പരാതിയിലാണ് നടപടിയെന്ന് ഷിംല പോലീസ് ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് പ്രമോദ് ശുക്ല പറഞ്ഞു.

ഡിസംബര്‍ 21നാണ് രാഹുലിനും പ്രിയങ്കയ്ക്കുമെതിരെ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെ രണ്‍ബീര്‍ അധിക്ഷേപ പരാമര്‍ശം നടത്തിയത്. ഹിന്ദിയിലായിരുന്നു പരാമര്‍ശം. രണ്‍ബീറിനെ ഉടന്‍ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പോലീസ് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ഈയാഴ്ചയാദ്യം രാഹുലും പ്രിയങ്കയും അവധിയാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഹിമാചല്‍ പ്രദേശിലെത്തിയിരുന്നു.

