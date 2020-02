ബെംഗളൂരു: പൗരത്വനിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരേയും ദേശീയ പൗരത്വപ്പട്ടികയ്‌ക്കെതിരേയും നാടകം അവതരിപ്പിച്ചെന്ന കേസില്‍ കര്‍ണാടകത്തിലെ ബീദറിലുള്ള സ്‌കൂളില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളെ ചോദ്യംചെയ്യുന്നത് തുടരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം സ്‌കൂളില്‍ പോലീസ് എത്തുകയും വിദ്യാര്‍ഥികളെ നാല് - അഞ്ച് മണിക്കൂറുകള്‍ നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന ചോദ്യംചെയ്യലിന് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്ന് സ്‌കൂള്‍ അധികൃതര്‍ പറയുന്നു.

ജനുവരി 21ന് സ്‌കൂളില്‍ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട നാടകത്തില്‍ പൗരത്വനിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെയും പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെയും വിമര്‍ശനങ്ങളുണ്ടായെന്നാണ് ആരോപണം ഉയര്‍ന്നത്. തുടര്‍ന്ന് നാടകം അവതരിപ്പിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയ സ്‌കൂള്‍ മാനേജ്മെന്റിനെതിരേ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തി കേസെടുത്തു. ഇതിനു പിന്നാലെ സ്‌കൂള്‍ പ്രധാനാധ്യാപിക ഫരീദ ബീഗത്തെയും (52) വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ അമ്മയെയും അറസ്റ്റുചെയ്തു.

നാടകത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാര്‍ഥികളെയാണ് ഇപ്പോള്‍ പോലീസ് നിരന്തരം ചോദ്യംചെയ്യലിന് വിധേയമാക്കുന്നത്. ആറ്, ഏഴ്, എട്ട് ക്ലാസുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് നാടകത്തില്‍ പങ്കെടുത്തത്. നിലവില്‍ നാലുവട്ടം വിദ്യാര്‍കളെ ചോദ്യംചെയ്തുകഴിഞ്ഞു. 'നാടകം എഴുതിയത് ആര്?' 'അധ്യാപികയാണോ നാടകം പഠിപ്പിച്ചത്?' തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് പോലീസുകാര്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളോട് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് സ്‌കൂള്‍ അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

പോലീസ് ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ടാണ് വിദ്യാര്‍ഥികളെ ചോദ്യംചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെ പോലീസ് എത്തും. വൈകുന്നേരം നാലു മണിവരെ ചോദ്യംചെയ്യല്‍ തുടരും. കഴിഞ്ഞ നാലു ദിവസമായി ഇതാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികളില്‍ ഒരാളുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ വിഷയത്തില്‍ ക്ഷമാപണം നടത്തി. മറ്റൊരു വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ മാതാവും സ്‌കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പലും ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയിലാണ്. എന്നിട്ടും എന്തിനാണ് വിദ്യാര്‍ഥികളെ ഇത്തരത്തില്‍ പീഡിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, സ്‌കൂള്‍ സിഇഒ തൗസീഫ് മടിക്കേരി പറഞ്ഞു.

