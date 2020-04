ന്യൂഡല്‍ഹി: ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരെയും പോലീസുകാരെയും കൊറോണ വൈറസ് ബാധിക്കുന്നതായുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഏറെ ആശങ്കയോടെയാണ് രാജ്യം കാണുന്നത്. ഇതിനിടെയാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ ഇന്ദോറില്‍ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ മൂലം മരിക്കുകയും ഡല്‍ഹിയില്‍ മൂന്ന് പോലീസുകാര്‍ക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തതായുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തുവരുന്നത്.

ഉജ്ജയിന്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ഇന്‍ചാര്‍ജ് ആയിരുന്ന യശ്വന്ത് പാല്‍ ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ദോറിലെ ശ്രീ അരബിന്ദോ ആശുപത്രിയില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച പുലര്‍ച്ചയോടെയാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മരിച്ചത്. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ഇയാള്‍ കഴിഞ്ഞ 12 ദിവസമായി ഇവിടെ ചികിത്സയിലായിരുന്നെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

രണ്ടു ദിവസം മുന്‍പ് ഇന്ദോറിലെ ജൂനിയിലും ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചിരുന്നു. ഇന്ദോറില്‍ മാത്രം കോവിഡ് ബാധിച്ച് 52 പേരാണ് മരിച്ചത്.

ഇതിനിടെ, ഡല്‍ഹിയിലെ നാബി കാരിം മേഖലയില്‍ മൂന്ന് പോലീസുകാര്‍ക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഇവരുടെ പരിശോധനാ ഫലം പോസിറ്റീവ് ആയതെന്ന് പോലീസ് വക്താവ് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Police officer infected with coronavirus dies in Indore; Three Delhi cops test positive