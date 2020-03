ലഖ്‌നൗ: ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പാലിക്കാതെ തെരുവിലിറങ്ങിയ ഒരു സംഘം ചെറുപ്പക്കാരെ പ്രാകൃതമായ രീതിയില്‍ ശിക്ഷിച്ച് യുപി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍. റോഡിലിരുന്ന് ഇരുകൈകളുമുപയോഗിച്ച് മുന്നോട്ടുനീങ്ങാന്‍ ഇവരോട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

യുപിയില്‍ ജോലി തേടിയെത്തിയ ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണ് ഇവരെന്ന് പറയുന്നു. ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനായി യാത്ര തിരിച്ചപ്പോഴാണ് ഇവര്‍ പോലീസിന്റെ മുന്നിലകപ്പെട്ടത്. ഇവരുടെ അപേക്ഷകള്‍ പോലീസ് ചെവികൊണ്ടില്ല. നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതിനുള്ള ശിക്ഷയായി നിലത്തിരുന്ന് കൈകുത്തി മുന്നോട്ട് നീങ്ങാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. തോളില്‍ ബാഗുമായി റോഡില്‍ കൈകുത്തി നീങ്ങുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ വീഡിയോ വിവാദമായതോടെ സംഭവത്തില്‍ ക്ഷമചോദിച്ച് മുതിര്‍ന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ രംഗത്തെത്തി.

വീഡിയോയില്‍ കാണിന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പ്രൊബേഷനറാണ്. ഒരു വര്‍ഷത്തെ ജോലിപരിചയം മാത്രമേയുള്ളൂ. മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവര്‍ മറ്റുസ്ഥലങ്ങളില്‍ ജോലിയിലായിരുന്നു. സംഭവത്തില്‍ ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തും. ഞാന്‍ മാപ്പുചോദിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചുപോയതില്‍ ഞാന്‍ ലജ്ജിക്കുന്നു. ബദായൂന്‍ എസ്എസ്പി എ.കെ.ത്രിപാഠി പറഞ്ഞു.

#WATCH Incident of police brutality in Badaun where policemen make people who were walking towards their native places, crawl wearing their bags, as a punishment for violating lockdown. (25.03.20) pic.twitter.com/1YmvqDgoYS