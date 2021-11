ചെന്നൈ: ചെന്നൈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ പരിക്ക് പറ്റി അബോധാവസ്ഥയിലായ ആളെ ചുമലിലേറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റിയ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ടി.രാജേശ്വരിയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിന്‍ അഭിനന്ദന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കി.

What a gutsy officer, courageous leader with compassion and strength too… an inspiration and example to all policemen “ Guarding my People “ 🙏🏽🙏🏽 pic.twitter.com/C2O8c3d0RW