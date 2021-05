ഛണ്ഡീഗഢ്: ഹരിയാണ മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹര്‍ ലാല്‍ ഖട്ടാര്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങ് തടസ്സപ്പെടുത്താന്‍ കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭകരുടെ ശ്രമം. ഖട്ടാര്‍ ഹിസാറില്‍ കോവിഡ് ആശുപത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനിരുന്ന വേദിയിലേക്ക് മാര്‍ച്ച് നടത്താന്‍ ശ്രമിച്ച കര്‍ഷകരെ പിരിച്ചുവിടാന്‍ പോലീസ് കണ്ണീര്‍ വാതക ഷെല്ലുകള്‍ പ്രയോഗിച്ചു. ബാരിക്കേഡുകള്‍ മറികടന്ന് വേദിയേല്ക്ക് കടക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചവര്‍ക്കെതിരായാണ് നടപടിയുണ്ടായതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

അതേ സമയം പോലീസ് റബ്ബര്‍ ബുള്ളറ്റുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചതായും നിരവധി കര്‍ഷകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും കര്‍ഷക നേതാക്കള്‍ പറഞ്ഞു. കര്‍ഷക മാര്‍ച്ചിനെ തുടര്‍ന്ന് ദേശീയ പാതയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

