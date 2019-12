ന്യൂഡല്‍ഹി: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ വസതിക്ക് മുന്നില്‍ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ശര്‍മിഷ്ഠ മുഖര്‍ജി അടക്കമുള്ളവരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

മുന്‍ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖര്‍ജിയുടെ മകളും ഡല്‍ഹി മഹിളാ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷയുമാണ് ശര്‍മിഷ്ഠ. പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പ്രവര്‍ത്തകരെ മന്ദിര്‍ മാര്‍ഗ് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ എത്തിച്ചതായി അവര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് പോലീസ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ച് ദേശീയ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച നൂറുകണക്കിന് പേരെയാണ് വ്യാഴാഴ്ച ഡല്‍ഹി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളുടെ നേതാക്കളായ സീതാറാം യെച്ചൂരി, ഡി രാജ, നീലോല്‍പ്പല്‍ ബസു, വൃന്ദ കാരാട്ട്, അജയ് മാക്കന്‍, സന്ദീപ് ദീക്ഷിത് തുടങ്ങിയവരും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളായ യോഗേന്ദ്ര യാദവ്, ഉമര്‍ ഖാലിദ് തുടങ്ങിയവരെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തിരുന്നു.

Delhi: Police detain Delhi Mahila Congress President Sharmistha Mukherjee & other Congress workers who were protesting against #CitizenshipAct near the residence of Home Minister Amit Shah. pic.twitter.com/Qt4Ndatp7u