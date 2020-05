ചെന്നൈ: ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങി നടക്കരുതെന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധവത്ക്കരിക്കാന്‍ തമിഴ്‌നാട് പോലീസിന്റെ അറ്റകൈ പ്രയോഗം. ഘാനയിലെ പാള്‍ ബെയറേഴ്‌സിനെ അനുകരിച്ചുള്ള പ്രകടനവുമായാണ് പോലീസിപ്പോള്‍ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. പോലീസിന്റെ പുതിയ ബോധവത്ക്കരണപരിപാടിയുടെ വീഡിയോ ഇന്റര്‍നെറ്റിലാകെ ഇപ്പോള്‍ ചിരി പടര്‍ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ മൃതദേഹം സംസ്‌കാരിക്കാനായി ചുമന്ന് കൊണ്ടു പോകുന്നവരാണ് പാള്‍ ബെയറേഴ്‌സ്. മൃതദേഹത്തിനോട് ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ച് അത്യന്തം ആഹ്‌ളാദത്തോടെ പാട്ടും നൃത്തവുമായാണ് സംസ്‌കാരത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആവശ്യക്കാര്‍ക്കായി പ്രകടനം നടത്താന്‍ ഘാനയില്‍ പ്രത്യേക സംഘം തന്നെ ശവസംസ്‌കാരഘോഷയാത്രയ്ക്കായി നിലവിലുണ്ട്. പാള്‍ ബെയറേഴ്‌സിന്റെ പാട്ടും നൃത്തവും ഈ വര്‍ഷം ആരംഭത്തില്‍ വൈറലായിരുന്നു. വളരെ രസകരവും ആകര്‍ഷണീയവുമാണ് ഈ നൃത്തപ്രകടനം.

തമിഴ്‌നാട് പോലീസിന്റെ ഡാന്‍സിങ് വീഡിയോയില്‍ ബൈക്കുമായി കറങ്ങാനിറങ്ങുന്ന യുവാവിനെയാണ് ആദ്യം കാണുന്നത്. വഴിയില്‍ പോലീസിനെ കണ്ട യുവാവിന്റെ മനസില്‍ ഓടിയെത്തുന്നത് ശവമഞ്ചമേന്തി നൃത്തച്ചുവടുകളുമായി നീങ്ങുന്ന പോലീസുകാരുടെ ചിത്രമാണ്. അത് കണ്ട് ഭയപ്പെട്ട് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന യുവാവും തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് നല്‍കുന്ന ബോധവത്കരണ സന്ദേശവുമാണ് വീഡിയോയില്‍.

