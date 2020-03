ന്യൂഡല്‍ഹി: വൈറസ് വ്യാപനത്തെ ചെറുക്കാന്‍ രാജ്യമൊട്ടാകെ പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നടപ്പില്‍വരുത്താന്‍ പോലീസ് വലിയ ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്. നാടിന്റെ നിലനില്‍പ്പിനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന മഹാമാരിയില്‍നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ സാമൂഹ്യ അകലം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നത് മാത്രമാണ് പോംവഴി എന്നിരിക്കെ പോലീസിന്റെ നടപടികളെ പൊതുവില്‍ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ പുറത്തിറങ്ങുന്നവര്‍ക്കുനേരെ ഔചിത്യബോധമില്ലാതെ പോലീസ് നടത്തുന്ന ക്രൂരമായ മര്‍ദ്ദനമുറകള്‍ വ്യാപകമായ ആക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കും ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്.

അവശ്യവസ്തുക്കള്‍ വാങ്ങാനും അനുവദനീയമായ കാര്യങ്ങള്‍ക്കുമായി പുറത്തിറങ്ങിയവരെ പ്രായഭേദമില്ലാതെ വഴിയിലിട്ട് തല്ലിച്ചതയ്ക്കുന്നതിന്റെയും അപമാനിക്കുംവിധത്തില്‍ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെയും ചീത്തവിളിക്കുന്നതിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ശശി തരൂര്‍ അടക്കം നിരവധി പേര്‍ പോലീസിന്റെ ക്രൂരമായ നടപടികള്‍ക്കെതിരെ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പലയിടത്തും ലോക്ക് ഡൗണിന്റെ അവസരം ഉപയോഗിച്ച് പോലീസ് അമിതാധികാര പ്രയോഗം നടത്തുന്നതായി പരാതിയുയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യത്തില്‍ പോലീസ് വളരെ അഭിനന്ദനാര്‍ഹമായ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാല്‍ ജനങ്ങളെ ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുന്ന ചില ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പോലീസ് സേന ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നല്ലകാര്യങ്ങള്‍ക്കും അവമതിപ്പുണ്ടാക്കുന്നു, ശശിതരൂര്‍ ട്വറ്ററില്‍ കുറിക്കുന്നു.

Why police is beating people in lockdown? Can't they just book them or tell them to go home? Why violence? #21daylockdown#PoliceBrutalitypic.twitter.com/Z3ls4hAi7x — Utkarsh Chaudhary (@iam_utakarsh) March 25, 2020

The police in India resorted to violence in some cities and towns as the country struggled with the coronavirus lockdown https://t.co/etxxQSALnWpic.twitter.com/HVMC8vZpBr — Reuters (@Reuters) March 26, 2020

പുണെയില്‍ പോലീസ് മര്‍ദനത്തില്‍ ആംബുലന്‍സ് ഡ്രൈവര്‍ മരിച്ചതായി വാര്‍ത്തയുണ്ടായിരുന്നു. വാഹനത്തില്‍ അനധികൃതമായി യാത്രക്കാരുമായി യാത്ര ചെയ്‌തെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു പോലീസ് ഇയാള്‍ക്കെതിരെ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അധികൃതര്‍ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമബംഗാളിലും പോലീസ് മര്‍ദ്ദനത്തില്‍ 32 വയസ്സുള്ള യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. പാല് വാങ്ങാന്‍ വീടിനു പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് പോലീസ് ലാത്തിച്ചാര്‍ജില്‍ ഇയാള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ ആരോപിച്ചു.

രാജ്യത്ത് മിക്കവാറും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നും പോലീസ് അതിക്രമത്തിന്റെ വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. ലാത്തി ചാര്‍ജ് കൂടാതെ പോലീസ് ക്രൂരവും അപമാനകരവുമായ ശിക്ഷാമുറകള്‍ നടപ്പാക്കുന്നതായും വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തുവരുന്നു. സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ ഇതു സംബന്ധിച്ച് നിരവധി ദൃശ്യങ്ങളും ഇതിനോടകം പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളില്‍ പോലീസ് നടത്തുന്ന അതിക്രമത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ റോയിട്ടേഴ്‌സ് കഴിഞ്ഞദിവസം പുറത്തുവിട്ടു. ലോക്ക് ഡൗണില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയവരെക്കൊണ്ട് ഏത്തമിടീക്കുന്നതും കുനിച്ചുനിര്‍ത്തുന്നതും വാഹനത്തിലെത്തിയ ആളെയും ഡ്രൈവറെയും ലാത്തി ഉപയോഗിച്ച് ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിക്കുന്നതിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്.

Police officer lashes his baton Two-wheeler rider: Sir, I'm a doctor Police officer : Oh, doctor is it? Why didn't you tell that earlier? pic.twitter.com/kwReOV5RDE — Mohamed Imranullah S (@imranhindu) March 26, 2020

നിയമം ലംഘിക്കുന്നവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കസ്റ്റഡിയില്‍ വെക്കാനും പോലീസിന് നിയമപ്രകാരം അധികാരമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കാനും അതിന്റെ പേരില്‍ മര്‍ദ്ദനമുറകള്‍ പ്രയോഗിക്കാനും പോലീസിന് അധികാരമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നടപ്പിലാക്കിയതോടെ പെരുവഴിയിലായ അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്കു നേരെ പോലീസ് വിവിധയിടങ്ങളില്‍ നടത്തുന്ന അതിക്രമത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. മറുനാട്ടില്‍ തൊഴിലെടുക്കാനെത്തിയവര്‍ പുതിയ സാഹചര്യത്തില്‍ സ്വന്തം നാട്ടിലേയ്ക്ക് കാല്‍നടയായി പോകുമ്പോഴാണ് പോലീസിന്റെ അതിക്രമം.

THIS-Heartbreaking! Video from Badaun, UP Poor boys who’re on foot from Gwalior, WERE MADE TO CRAWL by UP Police Cops been asked to help distressed migrants, not ill treat them like this. Many cops doing good work but this is unacceptable! @pranshumisraa#CoronavirusLockdownpic.twitter.com/YPllyphTO7 — Zeba Warsi (@Zebaism) March 26, 2020

മധ്യപ്രദേശിലെ ഗ്വാളിയോറില്‍നിന്ന് സ്വദേശത്തേയ്ക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന തൊഴിലാളികളായ യുവാക്കള്‍ക്കു നേരെയാണ് ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബദ്വാനില്‍ വെച്ച് പോലീസ് അതിക്രമം നടത്തിയത്. പോരിവെയിലില്‍ കിലോമീറ്ററുകള്‍ താണ്ടിവന്ന മനുഷ്യരെ യുപി പോലീസ് തവളച്ചാട്ടം ചാടിച്ച് ശിക്ഷിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇത്. വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഈ പോലീസുകാരെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യുകയും സംഭവത്തെക്കുറച്ച് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Why police are beating people who are carrying essential commodities ... pic.twitter.com/3sCxjO7NZy — Ok (@StrictlyAsking) March 25, 2020

Modi radicalized Indian police officers think you can beat the coronavirus out of people, apparently. pic.twitter.com/NvbArgvs17 — CJ Werleman (@cjwerleman) March 26, 2020

അവശ്യവസ്തുക്കള്‍ക്കായി പുറത്തിങ്ങിയവരാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടും പോലീസ് പലരെയും മര്‍ദ്ദിക്കുകയും ഏത്തമിടീക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാം. ഇത്തരത്തിള്ള നൂറുകണക്കിന് ദൃശ്യങ്ങളാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെയും ഫേയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെയും പുറത്തുവരുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളലടക്കം ഇന്ത്യന്‍ പോലീസിന്റെ അമിതാധികാരം പ്രയോഗം ഇതിനകം വാര്‍ത്തയാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Indian Police 😐 *RT this now😡* pic.twitter.com/dgwd9ByVQO — Naveen Sodem (@nisar_naveen) March 25, 2020

അതേസമയം, ചിലയിടങ്ങളിലെങ്കിലും പോലീസിനു നേരെ ജനങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന കൈയ്യേറ്റങ്ങളും അക്രമങ്ങളും കാണാതിരിക്കാനാവില്ല. പൊരിവെയിലില്‍ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ കരുതി രാപകലില്ലാതെ ജോലിചെയ്യുന്നവരാണ് പോലീസുകാരില്‍ ഭൂരിപക്ഷവും എന്നതും പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനിടയില്‍ നിയമം ലംഘിക്കുകയും പോലീസിനു നേരെ അതക്രമം കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളും പലയിടത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിയമം നടപ്പാക്കുന്നവര്‍ക്കും പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കും ഒരുപോലെ ഭീഷണിയാകുന്നുണ്ട് ഇത്തരക്കാരും.

Fraying nerves on Day 4 of the lockdown in West Bengal. An altercation with the police in Salt Lake town saw a person lick an officer. pic.twitter.com/ykaThwqO98 — Shoaib Daniyal (@ShoaibDaniyal) March 25, 2020

