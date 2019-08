ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്മീരിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ ഗുലാം അഹമ്മദ് മിര്‍, മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് രവീന്ദര്‍ ശര്‍മ എന്നിവരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കോണ്‍ഗ്രസ് ആസ്ഥാനത്ത് വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം നടത്തുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് ഇരുവരെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

സംസ്ഥാന കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവാണ് രവീന്ദര്‍ ശര്‍മ. മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കാന്‍ നേരത്തെതന്നെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുവെങ്കിലും പോലീസ് അതിനുള്ള സാവകാശം നല്‍കിയില്ല. ഉടന്‍ വാഹനത്തില്‍ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയെന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു. മുതിര്‍ന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പോലീസ് നേതാക്കളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. അതിനുശേഷം ഗുലാം അഹമ്മദ് മിറിനെ വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കിയെന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

കശ്മീരില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നീക്കുമെന്ന് ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ക്കെതിരായ നടപടി. കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നല്‍കിയിരുന്ന ഭരണഘടനയുടെ 370-ാം അനുച്ഛേദത്തിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ റദ്ദാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് കശ്മീരില്‍ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിലടക്കം അക്രമ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നീക്കുമെന്ന് ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ടെലിഫോണ്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്നും സ്‌കൂളുകളും ഓഫീസുകളും തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

Our spokesperson in J&K Shri Ravinder Sharma was illegally arrested while conducting a press conference. And so was the PCC chief Shri Ghulam Ahmed Mir. We condemn this dictatorial move by the Modi Govt & demand that they be released immediately.#StopIllegalArrestsInKashmir pic.twitter.com/fOorQ45C7b